Taş olsa çatlar ama onlar yine sakin kalır! Görüp görebileceğiniz en sabırlı burçlar

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Astrolojide bazı burçlar sakin karakterleri ile ön plana çıkarlar. Bu burçlar en kritik ve zorlayıcı anlarda bile sakin karar almaları ile tanınırlar. Yani onları kolay kolay sinirlendirmek mümkün değildir! Peki bu burçlar hangileri? İşte merak edilen o liste...

(Takvim Foto Arşiv) BOĞA- YENGEÇ Boğa burcu, kararlı ve istikrarlı doğasıyla sabrın simgesidir. Boğalar, hedeflerine ulaşmak için uzun süre beklemeyi göze alır ve sürecin her aşamasında dikkatli ve temkinli hareket ederler. Aynı şekilde Yengeç burcu da sabırlıdır. Aile ve yakın çevrelerine duyduğu derin bağlılık onları zaman alıcı durumlar karşısında dahi sabırlı kılar.