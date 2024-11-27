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Fırından taşan kekler için bu malzemeyi deneyin! Süt yerine 1 bardak koymak yeterli

Evde kek yapmak isteyenler için artık süt bulunamaması bir sorun olmaktan çıkıyor. Uzman şeflerin önerisiyle, kek tariflerinde süt yerine kullanılabilecek alternatif bir malzeme gündeme geldi. Bu malzeme yalnızca kekin kıvamını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kabarma oranını da artırıyor. 2023 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, hamura eklenen bu ürün kekin hem dolgulu hem de lezzetli olmasını sağlıyor.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:37 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:37
Fırından taşan kekler için bu malzemeyi deneyin! Süt yerine 1 bardak koymak yeterli

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Ev yapımı keklerde kabarma ve yumuşaklık arayanlara müjde! Son yıllarda şefler ve pastacılar arasında popüler hale gelen bir alternatif, süt yerine kullanılabiliyor.

Fotoğraf: Show TVFotoğraf: Show TV

KEKİN KABARMASI İÇİN SÜT YERİNE BUNU KOYUN!

Kek yaparken doğru teknikler ve malzemelerle nefis, kabarık bir sonuç elde etmek mümkün. Süt yerine kullanılan sürpriz bir malzeme ise kekin kabarmasını zirveye çıkarıyor! İşte aşçıların sırrı ve kabaran kek için detaylı püf noktalar…

Süt Yerine Ne Kullanılıyor?

Kek yapımında süt genellikle sıvı malzeme olarak tercih edilir. Ancak bu tarifte süt yerine maden suyu (soda) kullanılıyor. Maden suyu, hamura hava katarak kabarmasını sağlıyor. Limon suyu ve kabartma tozuyla birleşen soda, kekin daha yumuşak ve süngerimsi bir kıvamda olmasını sağlıyor.

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 şişe maden suyu (200 ml)
  • 1,5 paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1/2 su bardağı yoğurt (sulu kısmı tercih edilmeli)
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 3 su bardağı un

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Hazırlık Aşaması:

Yumurtaları Hazırlayın:
Geniş bir kaseye 3 adet yumurtayı kırarak mikser yardımıyla iyice çırpın. Ardından üzerine toz şekeri ekleyin ve şeker eriyene kadar çırpmaya devam edin.

Sıvı Malzemeler:
Yoğurt, sıvı yağ ve maden suyunu karışıma ekleyin. Tüm sıvı malzemelerin iyice birleşmesini sağlayacak şekilde karıştırın.

Kabarma İçin Kritik Adım:
Kabartma tozu ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırarak köpürtün ve ardından karışıma ekleyin. Bu adım, kekin kabarmasında önemli bir rol oynar.

Kuru Malzemeler:
Vanilyayı ve unu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile nazikçe karıştırın. Yoğun bir karışım elde edeceksiniz.

İki Renkli Kek İçin:
Kek hamurunun bir kısmını ayırın ve bu kısma 3 yemek kaşığı kakao ekleyerek karıştırın.

Kalıba Dökme:
Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına sade karışımı dökün. Üzerine kakaolu karışımı ekleyerek çatalla hafifçe karıştırarak şekil verin.

Fotoğraf: InstagramFotoğraf: Instagram

Pişirme Süreci:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin piştiğini kontrol etmek için kürdan testi yapabilirsiniz; kürdan temiz çıkıyorsa kek hazırdır. Pişen keki fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlendirme süresi, kekin lezzetini artırır ve daha iyi dilimlenmesini sağlar.

Neden Bu Yöntem?

Bu tarifte kullanılan soda, limon suyu ve kabartma tozu kombinasyonu kekin hem kabarmasını hem de ağızda dağılan bir kıvam almasını sağlıyor. Yoğurdun sulu kısmı ise hamura nem katıyor ve yoğun bir lezzet sunuyor.

Süt yerine soda kullanarak kekin daha hafif ve puf puf olmasını sağlayabilirsiniz. Deneyen herkesin favorisi haline gelen bu yöntem, özellikle yumuşacık kek sevenler için birebir.

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