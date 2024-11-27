Fırından taşan kekler için bu malzemeyi deneyin! Süt yerine 1 bardak koymak yeterli

Ev yapımı keklerde kabarma ve yumuşaklık arayanlara müjde! Son yıllarda şefler ve pastacılar arasında popüler hale gelen bir alternatif, süt yerine kullanılabiliyor.
Ev yapımı keklerde kabarma ve yumuşaklık arayanlara müjde! Son yıllarda şefler ve pastacılar arasında popüler hale gelen bir alternatif, süt yerine kullanılabiliyor.
KEKİN KABARMASI İÇİN SÜT YERİNE BUNU KOYUN!
Kek yaparken doğru teknikler ve malzemelerle nefis, kabarık bir sonuç elde etmek mümkün. Süt yerine kullanılan sürpriz bir malzeme ise kekin kabarmasını zirveye çıkarıyor! İşte aşçıların sırrı ve kabaran kek için detaylı püf noktalar…
Kek yapımında süt genellikle sıvı malzeme olarak tercih edilir. Ancak bu tarifte süt yerine maden suyu (soda) kullanılıyor. Maden suyu, hamura hava katarak kabarmasını sağlıyor. Limon suyu ve kabartma tozuyla birleşen soda, kekin daha yumuşak ve süngerimsi bir kıvamda olmasını sağlıyor.
Yumurtaları Hazırlayın:
Geniş bir kaseye 3 adet yumurtayı kırarak mikser yardımıyla iyice çırpın. Ardından üzerine toz şekeri ekleyin ve şeker eriyene kadar çırpmaya devam edin.
Sıvı Malzemeler:
Yoğurt, sıvı yağ ve maden suyunu karışıma ekleyin. Tüm sıvı malzemelerin iyice birleşmesini sağlayacak şekilde karıştırın.
Kabarma İçin Kritik Adım:
Kabartma tozu ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırarak köpürtün ve ardından karışıma ekleyin. Bu adım, kekin kabarmasında önemli bir rol oynar.
Kuru Malzemeler:
Vanilyayı ve unu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile nazikçe karıştırın. Yoğun bir karışım elde edeceksiniz.
İki Renkli Kek İçin:
Kek hamurunun bir kısmını ayırın ve bu kısma 3 yemek kaşığı kakao ekleyerek karıştırın.
Kalıba Dökme:
Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına sade karışımı dökün. Üzerine kakaolu karışımı ekleyerek çatalla hafifçe karıştırarak şekil verin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin piştiğini kontrol etmek için kürdan testi yapabilirsiniz; kürdan temiz çıkıyorsa kek hazırdır. Pişen keki fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlendirme süresi, kekin lezzetini artırır ve daha iyi dilimlenmesini sağlar.
Bu tarifte kullanılan soda, limon suyu ve kabartma tozu kombinasyonu kekin hem kabarmasını hem de ağızda dağılan bir kıvam almasını sağlıyor. Yoğurdun sulu kısmı ise hamura nem katıyor ve yoğun bir lezzet sunuyor.
Süt yerine soda kullanarak kekin daha hafif ve puf puf olmasını sağlayabilirsiniz. Deneyen herkesin favorisi haline gelen bu yöntem, özellikle yumuşacık kek sevenler için birebir.