Fırından taşan kekler için bu malzemeyi deneyin! Süt yerine 1 bardak koymak yeterli

İki Renkli Kek İçin: Kek hamurunun bir kısmını ayırın ve bu kısma 3 yemek kaşığı kakao ekleyerek karıştırın.

Kuru Malzemeler: Vanilyayı ve unu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile nazikçe karıştırın. Yoğun bir karışım elde edeceksiniz.

Kabarma İçin Kritik Adım: Kabartma tozu ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırarak köpürtün ve ardından karışıma ekleyin. Bu adım, kekin kabarmasında önemli bir rol oynar.

Yumurtaları Hazırlayın: Geniş bir kaseye 3 adet yumurtayı kırarak mikser yardımıyla iyice çırpın. Ardından üzerine toz şekeri ekleyin ve şeker eriyene kadar çırpmaya devam edin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin piştiğini kontrol etmek için kürdan testi yapabilirsiniz; kürdan temiz çıkıyorsa kek hazırdır. Pişen keki fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlendirme süresi, kekin lezzetini artırır ve daha iyi dilimlenmesini sağlar.

Neden Bu Yöntem?

Bu tarifte kullanılan soda, limon suyu ve kabartma tozu kombinasyonu kekin hem kabarmasını hem de ağızda dağılan bir kıvam almasını sağlıyor. Yoğurdun sulu kısmı ise hamura nem katıyor ve yoğun bir lezzet sunuyor.

Süt yerine soda kullanarak kekin daha hafif ve puf puf olmasını sağlayabilirsiniz. Deneyen herkesin favorisi haline gelen bu yöntem, özellikle yumuşacık kek sevenler için birebir.