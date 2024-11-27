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Beyoğlu'nda polis memuruna bıçakla saldıran şüpheliye 21 yıl hapis cezası talebi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 12 Ekim'de polis memuru R.Ş.’ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve ‘sustalı’ bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan Oytun Ilgar’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.Hazırlanan iddianamede saldırganın ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız bıçak bulundurma’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:04
Beyoğlu’nda polis memuruna bıçakla saldıran şüpheliye 21 yıl hapis cezası talebi

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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 12 Ekim'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından gelerek ensesinden bıçakla yaralayan Oytun Ilgar'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelinin 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da polise bıçaklı saldırı!

Saldırgan Oytun Ilgar (Takvim.com.tr | Arşiv)Saldırgan Oytun Ilgar (Takvim.com.tr | Arşiv)

POLİSE BIÇAKLA SALDIRMIŞTI
12 Ekim'de Beyoğlu'nda polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan Oytun Ilgar'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ensesine vurup kaçtığı anlatıldı.

Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (takvim.com.tr | Arşiv)Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (takvim.com.tr | Arşiv)

POLİSLERİ DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar'ın sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınladığı, videoda kendisini durduran polislere karşı "Düelloya davet ediyorum'', "Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle'', "Çantamı aradılar, Allah'tan bıçağıma ve balime dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana'' şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Oytun Ilgar'ın müşteki polis memuru R.Ş.'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, olay öncesi çektiği videodaki sözleriyle ise polislere karşı husumeti bulunduğu, bu nedenle saldırı yapacağını tasarlamış olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (takvim.com.tr | Arşiv)Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (takvim.com.tr | Arşiv)

"OLAYI KESİNLİKLE HATIRLAMIYORUM"
Saldırgan Ilgar'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, olayı kesinlikle hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini belirttiği ifade edildi. İddianamede ayrıca olay sonrası yakalanan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı ve 'sustalı' diye tabir edilen bıçak, çantasında bir litrelik tiner ve 'bali' diye tabir edilen maddeler bulunduğu kaydedildi.

Saldırgan Oytun Ilgar (Takvim.com.tr | Arşiv)Saldırgan Oytun Ilgar (Takvim.com.tr | Arşiv)

21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak bulundurma' suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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