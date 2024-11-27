Beyoğlu’nda polis memuruna bıçakla saldıran şüpheliye 21 yıl hapis cezası talebi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde 12 Ekim'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından gelerek ensesinden bıçakla yaralayan Oytun Ilgar 'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelinin 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRMIŞTI 12 Ekim'de Beyoğlu 'nda polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan Oytun Ilgar 'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede, olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi 'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ensesine vurup kaçtığı anlatıldı.

Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (takvim.com.tr | Arşiv)

POLİSLERİ DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar'ın sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınladığı, videoda kendisini durduran polislere karşı "Düelloya davet ediyorum'', "Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle'', "Çantamı aradılar, Allah'tan bıçağıma ve balime dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana'' şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Oytun Ilgar'ın müşteki polis memuru R.Ş.'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, olay öncesi çektiği videodaki sözleriyle ise polislere karşı husumeti bulunduğu, bu nedenle saldırı yapacağını tasarlamış olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.