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Esenyurt'ta korkunç olay! Eşinin kendisini aldattığını düşünen koca karısını boğarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta Sadık Aras eşinin kendisini aldattığını düşünerek Filiz Aras ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine adam karısını yatakta boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan zanlı "karımı öldürdüm beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:39 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:52
Esenyurt’ta korkunç olay! Eşinin kendisini aldattığını düşünen koca karısını boğarak öldürdü

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Esenyurt'ta aldatıldığını iddia eden adam, tartıştığı karısını yatakta boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, "karımı öldürdüm beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu.

Esenyurt'ta bir adam karısını boğarak öldürdü (İHA)Esenyurt'ta bir adam karısını boğarak öldürdü (İHA)

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye mahallesi 753 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Sadık Aras, kendisini aldattığını düşündüğü 32 yaşındaki eşi Filiz Aras ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Filiz Aras, evden ayrılmak istedi.

Karısını boğarak öldürdü polisi aradı

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Buna izin vermeyen öfkeli koca, karısını yatakta boğarak öldürdü. Sadık Aras daha sonra polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.

Esenyurt'ta bir adam karısını boğarak öldürdü (takvim.com.tr | Arşiv)Esenyurt'ta bir adam karısını boğarak öldürdü (takvim.com.tr | Arşiv)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz Aras'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlı Sadık Aras ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sadık Aras ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, evden ayrılmak istemesi üzerine engellediğini ve boğarak öldürdüğünü söyledi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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