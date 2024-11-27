Esenyurt’ta korkunç olay! Eşinin kendisini aldattığını düşünen koca karısını boğarak öldürdü

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Esenyurt'ta aldatıldığını iddia eden adam, tartıştığı karısını yatakta boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, "karımı öldürdüm beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu.

Esenyurt'ta bir adam karısını boğarak öldürdü (İHA) Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye mahallesi 753 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Sadık Aras, kendisini aldattığını düşündüğü 32 yaşındaki eşi Filiz Aras ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Filiz Aras, evden ayrılmak istedi. Karısını boğarak öldürdü polisi aradı KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Buna izin vermeyen öfkeli koca, karısını yatakta boğarak öldürdü. Sadık Aras daha sonra polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.