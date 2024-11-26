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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Eski AK Partili vekil hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 4 araç birbirine girdi. Kazada, 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 01:16 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 01:16
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Eski AK Partili vekil hastaneye kaldırıldı

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Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik'in de bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi (Fotoğraf: AA)Şanlıurfa'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi (Fotoğraf: AA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski AK Parti milletvekili Adil Çelik hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)Eski AK Parti milletvekili Adil Çelik hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

Eski AK Parti milletvekili Adil Çelik ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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