Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Eski AK Partili vekil hastaneye kaldırıldı

Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik'in de bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi (Fotoğraf: AA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski AK Parti milletvekili Adil Çelik hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: AA)

Eski AK Parti milletvekili Adil Çelik ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.