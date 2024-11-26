Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Eski AK Partili vekil hastaneye kaldırıldı

Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik'in de bulunduğu öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eski AK Parti milletvekili Adil Çelik ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.