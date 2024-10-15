Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlının annesi konuştu! Kan donduran sözler: "Benimle ölümü deneyimlemek istiyordu"

Oğlunun tehlikeli bir hasta olduğunu ve defalarca şikayet etmesine rağmen hastaneden serbest bırakıldığını ifade eden anne B.I., "Evde gece birimiz uyumuyorduk. Nöbet tutuyoruz. Annemi ailemi korumaya çalıştım. Hiç bir şey yapamadık" dedi.