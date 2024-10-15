Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlının annesi konuştu! Kan donduran sözler: "Benimle ölümü deneyimlemek istiyordu"

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde polisi bıçaklayan saldırganın annesi konuştu.
Oğlunun tehlikeli bir hasta olduğunu ve defalarca şikayet etmesine rağmen hastaneden serbest bırakıldığını ifade eden anne B.I., "Evde gece birimiz uyumuyorduk. Nöbet tutuyoruz. Annemi ailemi korumaya çalıştım. Hiç bir şey yapamadık" dedi.
12 Ekim günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sabit nokta görevini yapan polis memurunu bıçakla yaralayan Oytun I., saldırı sonrası polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.