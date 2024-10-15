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Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlının annesi konuştu! Kan donduran sözler: "Benimle ölümü deneyimlemek istiyordu"

Beyoğlu'nda polis memurunu boğazından bıçaklayarak yaralayan saldırganın annesi konuştu. Oğlunun ölümü kendisiyle deneyimlemek istediğini kendisine söylediğini belirten anne, "Hep anlatmaya çalıştım ölümü deneyimlemek istiyordu benimle birlikte öyle hayalleri vardı" dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:04 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:17
Beyoğlu’nda polise bıçakla saldıran zanlının annesi konuştu! Kan donduran sözler: Benimle ölümü deneyimlemek istiyordu

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde polisi bıçaklayan saldırganın annesi konuştu.

Beyoğlu’nda polise bıçakla saldıran zanlının annesi konuştu! Kan donduran sözler: Benimle ölümü deneyimlemek istiyordu

Oğlunun tehlikeli bir hasta olduğunu ve defalarca şikayet etmesine rağmen hastaneden serbest bırakıldığını ifade eden anne B.I., "Evde gece birimiz uyumuyorduk. Nöbet tutuyoruz. Annemi ailemi korumaya çalıştım. Hiç bir şey yapamadık" dedi.

Kan donduran sözler: "Benimle ölümü deneyimlemek istiyordu"

Beyoğlu’nda polise bıçakla saldıran zanlının annesi konuştu! Kan donduran sözler: Benimle ölümü deneyimlemek istiyordu

12 Ekim günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sabit nokta görevini yapan polis memurunu bıçakla yaralayan Oytun I., saldırı sonrası polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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