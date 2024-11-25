Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz’den acı haber! Çocukların velayetlerini alabilmek için başvurmuştu

Tekirdağ Malkara'da cinsel istismara uğrayıp ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin 27 yaşındaki teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 3. katta bulunan evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen teyze Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.