SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz'den acı haber! Çocukların velayetlerini alabilmek için başvurmuştu

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen Sıla bebek yaşam mücadelesi vermiş ancak daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetmişti. Sıla bebeğin 27 yaşındaki teyzesi Elif Akyüz'den acı bir haber geldi. Teyze Elif Akyüz, Tekirdağ'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Akyüz'ün ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Teyze Akyüz, Sıla bebek ölmeden önce Sıla'nın ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:34 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:34
Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz’den acı haber! Çocukların velayetlerini alabilmek için başvurmuştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tekirdağ Malkara'da cinsel istismara uğrayıp ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin 27 yaşındaki teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 3. katta bulunan evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen teyze Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek (takvim.com.tr | Arşiv)Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek (takvim.com.tr | Arşiv)

Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz (27), Altınova Mahallesi'nde ikamet ediyordu. 5 katlı binanın 3. katında bulunan dairesinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi 27 yaşındaki Elif Akyüz (İHA)2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi 27 yaşındaki Elif Akyüz (İHA)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Akyüz'ün olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Sıla bebek ve teyzesi Elif Akyüz (İHA) Sıla bebek ve teyzesi Elif Akyüz (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

27 yaşındaki genç kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin mezarı (takvim.com.tr | Arşiv)Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin mezarı (takvim.com.tr | Arşiv)

BİR AY BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp, darbedilen ve 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek (takvim.com.tr | Arşiv)Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek (takvim.com.tr | Arşiv)

VELAYETİ ALMAK İSTEMİŞTİ

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktıSıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
CANLI | Kar ve tipi sonrası karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?
Türk Telekom
Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir
Kar, yağmur, rüzgar... Meteoroloji’den 13 ile sarı 11 ile turuncu kodlu uyarı! Yağışlar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl?
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan’dan DNA açıklaması: Korkusu yoksa bir daha örnek versin
Milyonlara enflasyon zammı: Yeni anket açıklandı! Memur ve emekli ne alacak? Artış için ipucu geldi
Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?
Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
Oteller ünlü isimlerin servet değerindeki sahne ücretlerine isyan etti!
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
SON DAKİKA