Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz’den acı haber! Çocukların velayetlerini alabilmek için başvurmuştu

Sıla bebek ve teyzesi Elif Akyüz (İHA)
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
27 yaşındaki genç kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin mezarı (takvim.com.tr | Arşiv)
BİR AY BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp, darbedilen ve 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Cinsel istismara uğrayıp darbedilerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek (takvim.com.tr | Arşiv)
VELAYETİ ALMAK İSTEMİŞTİ
Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.