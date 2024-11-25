İstanbullular dikkat: 5 metro istasyonu geçici olarak kapatılıyor!

İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan, yazılı açıklamada, "İlimizde açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili, 24.01.2024 tarihli "2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergâhları" başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlenmiştir.

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlik ile ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir.