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İstanbullular dikkat: 5 metro istasyonu geçici olarak kapatılıyor!

İstanbul Valiliği'nin talimatıyla bugün saat 15.00'ten sonra 5 metro istasyonunun geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hangi istasyonlar geçici olarak kapatılacak işte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:05
İstanbullular dikkat: 5 metro istasyonu geçici olarak kapatılıyor!

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İstanbul Valiliği'nin talimatıyla bugün saat 15.00'ten sonra 5 metro istasyonunun geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekildeydi:

Metro İstanbul'un sosyal medya paylaşımı (Ekran Görüntüsü)Metro İstanbul'un sosyal medya paylaşımı (Ekran Görüntüsü)

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."

İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan, yazılı açıklamada, "İlimizde açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili, 24.01.2024 tarihli "2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergâhları" başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlenmiştir.

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlik ile ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir.

İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekânlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerin bulunması ve yerli – yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapılabilecek güzergâhlar arasında yer almamaktadır.

İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)İstanbul Valiliği çok sayıda metro istasyonunun 15.00'ten sonra geçici olarak kapatılacağını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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