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Malatya Sivas yolu kapalı mı? 25 Kasım 2024 KGM son dakika: Malatya Sivas yolu trafiğe açık mı, son durum ne?

Yoğun kar yağışı Malatya-Sivas karayolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Bölgede etkisini artıran kötü hava koşulları nedeniyle yolun kapanması sürücülerin yolda mahsur kalmasına neden oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücüler yolun açılmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, yetkililerden hava ve yol durumuna ilişkin yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. İşte Malatya-Sivas yolunda son durum...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:01 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:01
Malatya Sivas yolu kapalı mı? 25 Kasım 2024 KGM son dakika: Malatya Sivas yolu trafiğe açık mı, son durum ne?

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Sivas Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle Malatya-Sivas karayolunun trafiğe kapandığını ve il genelinde yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu duyurdu. Zor şartlarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. İşte Malatya-Sivas yolunda son durum ve alınan önlemler…

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Abdalboğan Mevkiinde 350 Kişi Mahsur Kaldı

AA'da yer alan habere göre, Sivas-Malatya karayolunun Kangal-Hekimhan arasındaki Abdalboğan mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 150 araçta yaklaşık 350 kişi mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, bölgede mahsur kalan vatandaşlara sıcak içecek ve gıda yardımı ulaştırıldı.

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829 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 829 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kırsal bölgelerde karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, bazı güzergahlarda etkili olan tipi nedeniyle müdahalelerin geciktiği kaydedildi.

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Ağır Tonajlı Araçlar Bekletiliyor

Sivas-Malatya karayolunun yanı sıra İmranlı-Kızıldağ mevkisi gibi bazı bölgelerde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçların kontrollü şekilde ilerlemesine olanak tanınıyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Hayvanlar İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Gürün ilçesi Kındıralık köyünde, açık alanda mahsur kalan 600 küçükbaş hayvanın kurtarılması için ekiplerin seferber olduğu bildirildi. Tipi nedeniyle bölgeye ulaşmanın zorlaştığı, ancak çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

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Vali Şimşek Kriz Merkezinde Çalışmaları Takip Ediyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AFAD toplantı salonunda oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları bizzat takip etti. Valilik, kar yağışının tipi şeklinde sabaha kadar devam edeceğini ve buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Sürücüler için Uyarılar:

❗Kar lastiği olmadan yola çıkılmaması,

❗Zincir ve çekme halatı bulundurulması,

❗Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek talep edilmesi tavsiye ediliyor.

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Ekipler Seferber Oldu

Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimleri, kapalı yolların açılması ve mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi için koordineli bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki son durum ve yol açma çalışmalarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşılmaya devam edecek.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede, dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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