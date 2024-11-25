Malatya Sivas yolu kapalı mı? 25 Kasım 2024 KGM son dakika: Malatya Sivas yolu trafiğe açık mı, son durum ne?

Takvim foto arşiv Ağır Tonajlı Araçlar Bekletiliyor Sivas-Malatya karayolunun yanı sıra İmranlı-Kızıldağ mevkisi gibi bazı bölgelerde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçların kontrollü şekilde ilerlemesine olanak tanınıyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Hayvanlar İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor Gürün ilçesi Kındıralık köyünde, açık alanda mahsur kalan 600 küçükbaş hayvanın kurtarılması için ekiplerin seferber olduğu bildirildi. Tipi nedeniyle bölgeye ulaşmanın zorlaştığı, ancak çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

Takvim foto arşiv Vali Şimşek Kriz Merkezinde Çalışmaları Takip Ediyor Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AFAD toplantı salonunda oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları bizzat takip etti. Valilik, kar yağışının tipi şeklinde sabaha kadar devam edeceğini ve buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Sürücüler için Uyarılar: ❗Kar lastiği olmadan yola çıkılmaması, ❗Zincir ve çekme halatı bulundurulması, ❗Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek talep edilmesi tavsiye ediliyor.

Takvim foto arşiv Ekipler Seferber Oldu Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimleri, kapalı yolların açılması ve mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi için koordineli bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki son durum ve yol açma çalışmalarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşılmaya devam edecek. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.