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İstanbul'a bir günde kış geldi! Yağış ve fırtına hayatı durdurdu

İstanbul’da yağış ve fırtına hayatı durdurdu. Çatılar uçtu ve ulaşım aksadı. Kartal ve Pendik gibi ilçeler karla tanıştı. Yakıt kritiği yaşayan uçaklar iniş için İzmir’e yönlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
İstanbul’a bir günde kış geldi! Yağış ve fırtına hayatı durdurdu

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Meteorolojı'nin yaptığı uyarıların ardından dün sabah saatlerinden itibaren Marmara'da lodos, sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesi ve İstanbul'da ulaşım sekteye uğradı. Kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi.

SABİHA GÖKÇEN 2 SAAT DURDU
İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 saat uçakların inişi yapılamadı. Bu sırada uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren Pegasus, AJet ve diğer havayollarına ait uçaklar İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi.

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