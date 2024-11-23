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Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi

Antalya'da meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu. İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:07
Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi

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Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde hortuma dönüştü.

İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi (DHA)Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi (DHA)

Sabah seralarına giden çiftçiler zararı görünce üzüntü yaşadı. Seralarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Erkal, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısını hatırlattı.

Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirten Erkal, "Bazı yerlerde sel ve taşkınlar oldu. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Belek Mahallesi'ndeki bazı site, villalar ve yolları su bastı, araçlar su basan yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınıyla karşılaşan villa ve site sakinleri su motoruyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi (DHA)Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi (DHA)

MANAVGAT'AT 72 ÜRETİCİ TARSİM'E BAŞVURDU

Manavgat'ın Çakış, Bereket, Denizyaka mahallelerinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu bazı tarım alanları ve seralar zarar gördü.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçede zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, gece gündüz demeden afetten zarar gören çiftçilerin yanında olmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Pazartesi günü itibarıyla bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Metin, "Sürekli bölgedeyiz. Çiftçilerimizi yardımcı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu ana kadar 72 mağdur üreticimiz, TARSİM'e başvuruda bulundu. Taşkından etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun." dedi.

Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi (DHA)Antalya kuvvetli sağanak ve hortum seralara zarar verdi (DHA)
KAŞ'TA HORTUM OLUŞTU

Öte yandan Kaş ilçesi merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Akçagerme Plajı yakınlarında hortum meydana geldi.

Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini karaya ulaşmadan yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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