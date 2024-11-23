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Samim Meriç kimdir, neden öldü? Tatar Ramazan'ın yıldızı Samim Meriç'in hastalığı neydi? Hangi filmlerde oynadı, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Samim Meriç hayata gözlerini yumdu. Meriç, Yılmaz Güney, Göksel Arsoy ve Kadir İnanır gibi birçok isimle aynı filmde rol almıştı. Peki Tatar Ramazan'ın yıldızı Samim Meriç'in hastalığı neydi? Hangi filmlerde oynadı, kaç yaşında öldü? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:01 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:02
Samim Meriç kimdir, neden öldü? Tatar Ramazan’ın yıldızı Samim Meriç’in hastalığı neydi? Hangi filmlerde oynadı, kaç yaşında?

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Beyaz perdenin usta oyuncularından Samim Meriç 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun vefatını Onur Akay duyurdu. Ünlü isim birçok sinema filminde yer almıştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema kariyerinde onlarca filmde rol aldı. Ardından senarist, yapımcı ve yönetmen olarak sinema dünyasına katkıda bulundu. Ünlü isim Tatar Ramazan filminde oynadığı Abidin Ağa karakteriyle tanınıyor. Meriç, dün gece saat 21.30'da Sultangazi Haseki Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Eylül - 1995

Dönüş - 1994

Düşler de Ölür - 1994

Beklenmeyen Misafir - 1994

Ağlama Sevgilim - 1993

Yaşarken Öldüm - 1993

Kardeşim - 1993

İki Başlı Dev - 1990

Paşo - 1986

Pir Sultan Abdal - 1973

Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972

Gençliğin Rüyası - 1971

Cesur Kardeşler - 1966

İntikam Fırtınası - 1966

Arabacı Sabahat - 1966

Gaddarlar - 1966

Nefesini Keseceğim - 1966

Tehlikeli Adam - 1965

Tehlikeli Adam - 1965

Kardeş Belası - 1965

Zımba Gibi Delikanlı - 1964

İkisi De Cesurdu Kara - 1963

Büyük Yemin - 1963

Makber - 1963

Esir Kuş - 1962

Gümüş Gerdanlık - 1962

Memnu Meyve - 1962

Yaban Gülü - 1961

Yapımcı Filmografisi

İntiharın El Kitabı - 1996

Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972

Gaddarlar - 1966

İkisi De Cesurdu - 1963

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