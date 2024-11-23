Samim Meriç kimdir, neden öldü? Tatar Ramazan’ın yıldızı Samim Meriç’in hastalığı neydi? Hangi filmlerde oynadı, kaç yaşında?

Beyaz perdenin usta oyuncularından Samim Meriç 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun vefatını Onur Akay duyurdu. Ünlü isim birçok sinema filminde yer almıştı.

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SAMİM MERİÇ KİMDİR?

1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema kariyerinde onlarca filmde rol aldı. Ardından senarist, yapımcı ve yönetmen olarak sinema dünyasına katkıda bulundu. Ünlü isim Tatar Ramazan filminde oynadığı Abidin Ağa karakteriyle tanınıyor. Meriç, dün gece saat 21.30'da Sultangazi Haseki Hastanesi'nde hayatını kaybetti.