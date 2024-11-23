İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)



Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)



Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR



Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA) Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor.