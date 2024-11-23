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İstanbul sağanak ve fırtınanın etkisi altında! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı...

İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış kent genelinde etkisini artırdı. Sağanak yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda sular birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Öte yandan Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kaldı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 10:31
İstanbul sağanak ve fırtınanın etkisi altında! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı...

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Meteorolojinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından sağanak yağış başladı. İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve lodosla birlikte cadde ve sokaklarda sular birikintileri oluştu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kaldı.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (DHA)İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (DHA)

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oluyor.

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (DHA)İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (DHA)

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)

Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)İstanbul'da sağanak ve fırtına etkisini arttırdı! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı (AA)

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.

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