Kan donduran cinayet! Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 15.00'te kan donduran bir cinayet meydana geldi.

MASKELİ KİŞİLER KURŞUNLADI

Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, yolda yürürken silahlı saldırıda öldürüldü. (DHA)

ARACA BİNİP KAÇTI

Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, yolda yürürken silahlı saldırıda öldürüldü. (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ersin Aka (DHA)



23 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu.



POLİS HER YERDE ARIYOR

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.