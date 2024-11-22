İçine 1 paket dökün övgülere hazır olun! Meğer hazır keklerin sırrı buymuş

Sofraların vazgeçilmezi, akşam çaylarının ise en tatlı eşlikçisi olan kek, aynı zamanda hazırlaması en pratik tatlılardan biridir. Evde sağlıklı ama lezzetli bir kek yapmak isteyenler için şahane bir tarifimiz var. Hazır kek tadını sevenler için bu pratik tarif, tam da aradığınız lezzeti sunuyor. O zaman detaylara geçelim...
(Takvim Foto Arşiv)
Malzemeler
2 adet oda sıcaklığında yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı süt
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 paket hazır puding (vanilyalı veya çikolatalı tercih edebilirsiniz)
(Takvim Foto Arşiv)
YAPILIŞI
İlk olarak yumurtaları bir karıştırma kabına alıp üzerine şekeri ekleyin, karışım köpük köpük olup rengi beyazlaşana kadar çırpın. Ardından süt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve toz pudingi de ekleyin tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar çırpma teliyle karıştırın. Hazırladığınız kek hamurunu yağladığınız kek kalıbına dökün ve yüzeyini düzeltin. Önceden 175 dereceye ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Kekin piştiğini kontrol etmek için kürdan batırarak test edin eğer kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kekin fırından çıktıktan sonra ilk 30 dakika fırını açmamaya özen gösterin aksi takdirde kek sönebilir. Kek soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.