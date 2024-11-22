Yolda yatan köpeğin üzerinden arabayla geçen insan müsveddesi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçip yaralanmasına neden olan ve yoluna devam eden Anıl H. (49) jandarma ekiplerinin 10 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Anıl H. ifadesinde, dalgın olduğunu ve köpeği görmediği söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü, otomobiline binip hareket ettiği sırada yolda yatan köpeği ezdi. Sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık oluştu.