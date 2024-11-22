SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yolda yatan köpeğin üzerinden arabayla geçen insan müsveddesi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerde yatan köpeğin üzerinden arabayla geçen insan müsveddesi 10 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli ifadesinde ise göz göre göre yalan söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:04
Yolda yatan köpeğin üzerinden arabayla geçen insan müsveddesi yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçip yaralanmasına neden olan ve yoluna devam eden Anıl H. (49) jandarma ekiplerinin 10 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Anıl H. ifadesinde, dalgın olduğunu ve köpeği görmediği söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü, otomobiline binip hareket ettiği sırada yolda yatan köpeği ezdi. Sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık oluştu.

Yolda yatan köpeği ezen sürücü yakalandı (DHA)Yolda yatan köpeği ezen sürücü yakalandı (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi.

Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda yatan köpeği ezen sürücü yakalandı (DHA)Yolda yatan köpeği ezen sürücü yakalandı (DHA)
10 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yolda yatan köpeği ezen sürücü yakalandı (DHA)Yolda yatan köpeği ezen sürücü yakalandı (DHA)

Yaklaşık 10 saatlik kamera kaydı inceleyen jandarma, şüphelinin Anıl H. olduğu tespit edip, yakaladı. Anıl H.'nin ifadesinde, "Kafam dalgındı görmedim. Ben de köpek besliyorum öyle bir kastım yoktu" dedi.

Anıl H.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
Halkbank
İstanbullu trafik çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti: PKK demeden kayyumu anlattı
Yenidoğan Çetesi davasında beşinci gün! Yenidoğan canisi savcıyı hedef aldı! Maddi kazanç sağladığını itiraf etti
Vesayetçi zihniyete böyle meydan okudu: Başkan Erdoğan’ın Kes ulan! dediği paşa kimdi?
Türk Telekom
Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı
Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Turkuvaz’da açıkladı: Sadece ABD’de olan uygulama 17 Nisan’da Türkiye’de!
Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi
UCM’nin Netanyahu kararına Avrupa ülkelerinden destek: Gelirse tutuklarız
Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden
İngiltere’de kıyamet savaşı paniği! Armageddon sığınakları açıldı
SON DAKİKA