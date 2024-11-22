İstanbul Fatih'te 29 Eylül'de kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç, 14 Kasım'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç'nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin 23 yaşındaki Dilek Çiçek ve babasının ise 46 yaşındaki Yılmaz Efe olduğunu tespit etti.
23 yaşındaki Dilek Çiçek. (Takvim.com.tr / Arşiv)
"DOĞUM SONRASINDA BANA SAHİP ÇIKMADI"
Soruşturma sonucunda, Dilek Çiçek'nin doğum sonrası bunalıma girerek, çocuğuna ve kendisine kimse sahip çıkmadığı iddialarında bulunduğu ortaya çıktı.
Ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi.
Anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Takvim.com.tr / Arşiv)
ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çalışmaların tamamlanmasının ardından, anne ve baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.