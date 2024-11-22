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İstanbul'da anne vahşeti! Biberona tiner koymakla kalmamış! Cani anneden kan donduran itiraflar

İstanbul Esenler'de kan donduran bir olay yaşandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç'nin kimyasal ile zehirlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan anne Dilek Çiçek tutuklanırken cani annenin emniyette verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Bebeğini elleriyle ölüme sürüklediğini itiraf eden anne Dilek Çiçek; "Ailem bebeği istemiyordu. Önce biberonuna tiner koydum ardından da çorba yapmıştım, içine çamaşır suyu koyup içirdim" dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:06
İstanbul’da anne vahşeti! Biberona tiner koymakla kalmamış! Cani anneden kan donduran itiraflar

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İstanbul Fatih'te 29 Eylül'de kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç, 14 Kasım'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç'nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin 23 yaşındaki Dilek Çiçek ve babasının ise 46 yaşındaki Yılmaz Efe olduğunu tespit etti.

23 yaşındaki Dilek Çiçek. (Takvim.com.tr / Arşiv)23 yaşındaki Dilek Çiçek. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"DOĞUM SONRASINDA BANA SAHİP ÇIKMADI"
Soruşturma sonucunda, Dilek Çiçek'nin doğum sonrası bunalıma girerek, çocuğuna ve kendisine kimse sahip çıkmadığı iddialarında bulunduğu ortaya çıktı.

Ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi.

Anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Takvim.com.tr / Arşiv)Anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Takvim.com.tr / Arşiv)



ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çalışmaların tamamlanmasının ardından, anne ve baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.

Bebek görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)Bebek görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)



ÇORBASINA ÇAMAŞIR SUYU KOYMUŞ
Olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Anne Dilek Çiçek'in bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Anne ilk ifadesinde olayı inkar etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamadı. İfadesinde; "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim" dediği öne sürüldü.

Bebeğini biberona tiner koyarak öldürdü! Babanın ifadesi ortaya çıktı: Bana itiraf ettiBebeğini biberona tiner koyarak öldürdü! Babanın ifadesi ortaya çıktı: Bana itiraf etti
Bebeğini biberona tiner koyarak öldürdü! Babanın ifadesi ortaya çıktı: Bana itiraf etti

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