Bebek görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)





ÇORBASINA ÇAMAŞIR SUYU KOYMUŞ

Olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Anne Dilek Çiçek'in bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Anne ilk ifadesinde olayı inkar etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamadı. İfadesinde; "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim" dediği öne sürüldü.