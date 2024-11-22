Sivas’ta dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü

Sivas'ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.