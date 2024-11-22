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Sivas'ta dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü

Sivas'ta bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:14 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:22
Sivas’ta dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü

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Sivas'ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Sivas’ta dershane bulunan binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu. (AA)Sivas’ta dershane bulunan binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu. (AA)

Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)

Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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