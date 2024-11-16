Bebeğini biberona tiner koyarak öldürdü! Babanın ifadesi ortaya çıktı: Bana itiraf etti

Kırıkkale'de yaşayan Dilek Çiçek (23) sevgilisi Yılmaz Efe ile evlilik dışı çocukları oldu.
Baba Yılmaz Efe'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını öne süren Dilek Çiçek, İstanbul'a akrabalarının yanına geldi. 29 Eylül Salı günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu.
Cani anne bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü. (Takvim.com.tr / Arşiv)
2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti. Yunus Emre bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.
Anne tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)
ANNE TUTUKLANDI
Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.