SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bebeğini biberona tiner koyarak öldürdü! Babanın ifadesi ortaya çıktı: Bana itiraf etti

İstanbul Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti. Anne tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan babanın savcılıkta verdiği ifade kan dondurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:14 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:14
Bebeğini biberona tiner koyarak öldürdü! Babanın ifadesi ortaya çıktı: Bana itiraf etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kırıkkale'de yaşayan Dilek Çiçek (23) sevgilisi Yılmaz Efe ile evlilik dışı çocukları oldu.

Baba Yılmaz Efe'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını öne süren Dilek Çiçek, İstanbul'a akrabalarının yanına geldi. 29 Eylül Salı günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu.

Cani anne bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü. (Takvim.com.tr / Arşiv)Cani anne bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti. Yunus Emre bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.

Anne tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Anne tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ANNE TUTUKLANDI
Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Temsili bebek görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)Temsili bebek görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde "2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25.09.2024 günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14.11.2024 günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Bu olaydan sonra olayla ilgili sosyal medya ortamında yapılan haberlere Dilek ve benimle ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldı. Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...
Kılıçlı korsan yemin eden teğmenlerin savunması istendi! Disipline sevk edilecekler
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...
İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var
Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o
Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasının kazananı bahis şirketleri! Netflix vurgunu televizyon kırdırdı
Milliler liderlik için sahada! Montella Türkiye Galler maçı öncesi 11’i belirledi
Köfteci Yusuf’un ardından ikinci skandal! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar mide bulandırdı
ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı?
Tekirdağ’da iki genç kızın sır ölümü...Kendisini öldürmesi için arkadaşını mı çağırdı?
Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor: O illerde sarı kod!
Narin Güran cinayetinde Enes’in kolundaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!
Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor
SON DAKİKA