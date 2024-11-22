22 Kasım 2024 Cuma Hutbesi tüm metin PDF indir! CUMA HUTBESİ KONUSU || Diyanet yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 22 Kasım tarihli Cuma hutbesini yayınladı. Bu haftaki hutbede, "İlim İzzete, Şiddet Zillete Götürür" konusu ele alındı. Öğretmenler Günü'ne de değinilen hutbede, ilim ve eğitimin İslam'daki yeri vurgulanarak, zararlı alışkanlıklar ve batıl ideolojilerden korunmanın önemi üzerinde duruldu.

Fotoğraflar: AA

İLİM İZZETE, ŞİDDET ZİLLETE GÖTÜRÜR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları günahlardan arındırıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur..."

Okuduğum hadisi şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "İlim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir…"