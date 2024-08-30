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Cuma mesajları ve sözleri! Kısa, güzel, anlamlı, dualı resimli cuma mesajları

Her hafta Müslümanların heyecanla beklediği cuma günü, sevdiklerine gönderecekleri anlamlı mesajlarla daha da özel hale geliyor. Cuma gününün bereketi ve huzuru, kısa, ayetli ve hadisli mesajlarla paylaşılmak isteniyor. Vatandaşlar en güzel, en anlamlı mesajları araştırarak sevdiklerine iletmek için hazırlık yapıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 11:01 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 11:01
Cuma mesajları ve sözleri! Kısa, güzel, anlamlı, dualı resimli cuma mesajları

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Cuma günü Müslümanlar için önemli bir yer tutarken bu özel günün anlamını pekiştiren mesajlar da gündeme damga vuruyor. Sevdiklerine hayırlı cumalar dilemek isteyenler, kısa ve özlü sözlerle dualarını paylaşıyor.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

* Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

* Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

* Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

* Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

* Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

* Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

* Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

* Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

* Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

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