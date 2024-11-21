Iğdır’da kan donduran cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Iğdır'da kan donduran cinayet! (AA)

Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalledeki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobile bindirerek götürdü. Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı.



2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİNE SALDIRDI

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı'ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.