24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri 🎀 İlkokul, Ortaokul, Lise 1-2 Kıtalık Öğretmenler Günü Şiirleri

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞİİRLER
1. Öğretmenim (Anonim)
Kısa ve sade bir anlatımıyla küçük öğrenciler için ideal bir şiir.
Sen öğrettin yazmayı,
Kalem tutmayı, okumayı.
Sevgi dolu yüreğinle,
Hep ışık oldun bana!
2. Teşekkürler Öğretmenim (Anonim)
Duygusal ama anlaşılır bir dile sahip.
Çiçek gibi açtırdın,
Gönlümüzde sevgiyi.
Bilgiyle donattın,
Bizim koca dünyayı.
Ellerimiz uzanır,
Hep sana teşekkürle.
Öğretmenim minnettarız,
Yüreğindeki sevgiyle.
3. Sevgili Öğretmenim (Anonim)
Ezberlenmesi kolay, kısa bir seçenek.
Güler yüzün hep bizimle,
Sevgi dolu yüreğinle.
İyi ki varsın öğretmenim,
Hayat hep seninle güzel!
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞİİRLER
1. Bilgi Bahçesi (Anonim)
Ortaokul öğrencilerinin anlam dünyasına hitap eden bir şiir.
Bahçemizde açan çiçeksin,
Bilginle bizi büyütensin.
Her kelimen bir yıldız gibi,
Geleceğimizi aydınlatansın.
Ellerinde tuttuğun kalem,
Umudun sesi, sevginin yemini.
Sensin öğretmenim,
Bize geleceği gösterensin.
2. Eğitim Işığı (Anonim)
Biraz daha uzun ve anlamlı bir metin arayan öğrenciler için.
Kitaplarla kurdun bir dünya,
Her satırında bilgi saklı.
Sabahların ışığı gibisin,
Hayatımızın en büyük şansı.
Sensiz bir yol düşünülemez,
Emeğin unutulamaz.
Yüreğinde sevgi taşıyan,
Sensin öğretmenim, baş tacı yapılan.
3. Emeğinle (Anonim)
Ortaokul seviyesine uygun kısa bir şiir.
Her harfte emeğin var,
Her satırda izlerin.
Öğretmenim, seninle dolu,
Hayatımızın en güzel günleri.