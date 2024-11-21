24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri 🎀 İlkokul, Ortaokul, Lise 1-2 Kıtalık Öğretmenler Günü Şiirleri

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Kitapların arasından bir ışık,

Aydınlatır dört bir yanı.

Sen öğrettin bize sabrı,

Sen inşa ettin yarını.

Gözlerin bir deniz gibi,

Şefkat dolu, umut dolu.

Öğretmenim, en güzel rehber,

Sensin bu hayat yolunda.