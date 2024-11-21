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24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri 🎀 İlkokul, Ortaokul, Lise 1-2 Kıtalık Öğretmenler Günü Şiirleri

24 Kasım Öğretmenler Günü, öğrenciler ve veliler için büyük bir anlam taşıyor. Bu özel gün, öğretmenlerin özverili çalışmalarını ve eğitimdeki rollerini vurgulamak adına şiirlerle kutlanıyor. Kısa, uzun ve duygusal içerikleriyle dikkat çeken Öğretmenler Günü şiirleri, okullarda düzenlenecek etkinliklerde paylaşılacak.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:41 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:41
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri 🎀 İlkokul, Ortaokul, Lise 1-2 Kıtalık Öğretmenler Günü Şiirleri

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Öğretmenler, eğitim hayatımızın temel taşı olarak bizlere rehberlik eden değerli bireylerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu anlamlı gün, şiirlerle taçlandırılıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine duydukları sevgi ve minneti dile getiren kısa ve duygusal şiirler ile bu özel anı unutulmaz kılıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Behçet Necatigil – Öğretmenim

Kitapların arasından bir ışık,
Aydınlatır dört bir yanı.
Sen öğrettin bize sabrı,
Sen inşa ettin yarını.

Gözlerin bir deniz gibi,
Şefkat dolu, umut dolu.
Öğretmenim, en güzel rehber,
Sensin bu hayat yolunda.

Cemal Süreya – Kalem ve Tebeşir

Tebeşirin ucunda gizli
Hayata dair bir sır.
Kalemle çizdiğin her çizgi,
Umuda çıkan bir kapıdır.

Her sesin bir şarkı gibi,
Çınlar kulaklarımızda.
Öğretmenim, bil ki sen
Hep var olacaksın rüyamızda.

Anonim – Minnet

Sabahın ışığı gibisin,
Her gün yeni umut getirirsin.
Öğretmenim, sensin bize,
Hayatı öğreten kişi.

Faruk Nafiz Çamlıbel – Bir Meşale Gibi

Dağlar aştın yılmadan,
Yüreğinde bir ateşle.
Bilginle büyüttün bizi,
Yolumuzda bir meşale.

Yalnızca bir öğretmen değil,
Bir anne, bir baba gibi.
Hep kalbimizdesin,
Yolumuzu aydınlatan biri.

Anonim – Çocukların Sevgisi

Çocukların sevgisiyle,
Aydınlanır sınıfımız.
Öğretmenim her sabah,
Gülen yüzdür ışığımız.

Orhan Şaik Gökyay – Öğretmenlere Selam

Bilginle fethettin kalpleri,
Sevgili öğretmenim.
Her satırında var senin,
Emeğin ve terin.

Selam olsun sana,
Bu güzel günde.
Seninle büyür,
Memleketin her köşesi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞİİRLER

1. Öğretmenim (Anonim)

Kısa ve sade bir anlatımıyla küçük öğrenciler için ideal bir şiir.

Sen öğrettin yazmayı,
Kalem tutmayı, okumayı.
Sevgi dolu yüreğinle,
Hep ışık oldun bana!

2. Teşekkürler Öğretmenim (Anonim)

Duygusal ama anlaşılır bir dile sahip.

Çiçek gibi açtırdın,
Gönlümüzde sevgiyi.
Bilgiyle donattın,
Bizim koca dünyayı.

Ellerimiz uzanır,
Hep sana teşekkürle.
Öğretmenim minnettarız,
Yüreğindeki sevgiyle.

3. Sevgili Öğretmenim (Anonim)

Ezberlenmesi kolay, kısa bir seçenek.

Güler yüzün hep bizimle,
Sevgi dolu yüreğinle.
İyi ki varsın öğretmenim,
Hayat hep seninle güzel!

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞİİRLER

1. Bilgi Bahçesi (Anonim)

Ortaokul öğrencilerinin anlam dünyasına hitap eden bir şiir.

Bahçemizde açan çiçeksin,
Bilginle bizi büyütensin.
Her kelimen bir yıldız gibi,
Geleceğimizi aydınlatansın.

Ellerinde tuttuğun kalem,
Umudun sesi, sevginin yemini.
Sensin öğretmenim,
Bize geleceği gösterensin.

2. Eğitim Işığı (Anonim)

Biraz daha uzun ve anlamlı bir metin arayan öğrenciler için.

Kitaplarla kurdun bir dünya,
Her satırında bilgi saklı.
Sabahların ışığı gibisin,
Hayatımızın en büyük şansı.

Sensiz bir yol düşünülemez,
Emeğin unutulamaz.
Yüreğinde sevgi taşıyan,
Sensin öğretmenim, baş tacı yapılan.

3. Emeğinle (Anonim)

Ortaokul seviyesine uygun kısa bir şiir.

Her harfte emeğin var,
Her satırda izlerin.
Öğretmenim, seninle dolu,
Hayatımızın en güzel günleri.

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