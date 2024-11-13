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24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri: Bütçe dostu, kullanışlı, özel, düşünülmüş, anlamlı...

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler tarafından öğretmenlere alınacak hediyeler araştırılıyor. Bu özel gün için en güzel hediye fikirlerini bir araya getirdik. İşte 24 Kasım'da öğretmenlere alınabilecek en özel, anlamlı ve bütçe dostu hediye önerileri...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:07
24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri: Bütçe dostu, kullanışlı, özel, düşünülmüş, anlamlı...

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken milyonlarca öğrenci öğretmenlerine alacakları hediyeleri araştırmaya başladı. Bu yıl Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geldiği için öğrenciler hediyelerini 22 Kasım Cuma veya 25 Kasım Pazartesi günü verecek. Çiçek her zaman en popüler hediye olsa da farklı bir seçenek arayanlar anlamlı, kullanışlı ve teknolojik hediye fikirlerine yöneliyor. Hem kadın hem erkek öğretmenler için uygun fiyatlı ve özgün hediye seçeneklerini sizler için listeledik. İşte bu özel gün için bütçe dostu, kullanışlı, özel, düşünülmüş, anlamlı hediye önerileri...

24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri: Bütçe dostu, kullanışlı, özel, düşünülmüş, anlamlı...

(24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ)

📌Motivasyon kartları

📌Özel tasarım kupa

📌Kalem ve defter seti

📌Bitki veya sukulent

📌Çay veya kahve kutusu

📌Masaüstü düzenleyici

📌El yapımı kurabiye veya çikolata kutusu

📌Kişiselleştirilmiş ajanda veya not defteri

24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri: Bütçe dostu, kullanışlı, özel, düşünülmüş, anlamlı...

🎁Kitap

🎁Kişisel bakım seti

🎁Mini bluetooth hoparlör

🎁Termos veya su şişesi

🎁Öğretmen temalı yastık veya kupa seti

🎁Mini masa lambası

🎁Fincan veya çay seti

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