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Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı

Kocaeli'de TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde zincirleme kaza meydana geldi. İki yolcu otobüsü ve bir TIR'ın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:41 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 14:00
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 14 yaralı

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Kocaeli'de TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. 1 TIR ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza (DHA)Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza (DHA)

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişindeki Korutepe Tüneli'nde meydana geldi.
Tünelde İstanbul yönüne giden İ.T. idaresindeki 44 NP 111 plakalı otobüs, önünde seyreden E.T. idaresindeki 34 BOL 562 plakalı TIR'a çarptı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Zincirleme kazada 14 kişi yaralandı (DHA)Zincirleme kazada 14 kişi yaralandı (DHA)

14 KİŞİ YARALI

Kazanın etkisiyle yolun sol şeridinde ani fren yapan otobüse de arkasındaki A.İ. idaresindeki 65 BJ 444 plakalı otobüs çarptı.
Kazada, otobüslerde bulunan toplam 14 kişi, yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi (DHA)Yaralılar hastaneye sevk edildi (DHA)

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza (DHA)Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza (DHA)

TEK ŞERİTTEN ULAŞIM

Kaza nedeniyle yolun sol şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza (DHA)Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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