Uyandığımda ağzım kokuyor diyorsanız dikkat! Meğer bakterilere davetiye çıkarıyormuş

Kötü ağız kokusu nun birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında kötü ağız hijyeni, gece ağız kuruluğu yaşanması ya da yatmadan önce keskin kokulu yemekler yemek sayılabilir. Peki ağız kokusu neden ortaya çıkar, nasıl giderilir? İşte konuya dair detaylar...

Gün boyunca devam eden kötü ağız kokusu bazen psikolojik durumlarla da ilişkili olabilir. Depresyon, stres ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklar tükürük üretiminin azalmasına yol açarak kötü ağız kokusunu artırabilir. Bu nedenle depresyon tedavisi gören bireylerin ağız bakımına önem göstermesi gerektiği vurgulanmaktadır.

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Su tüketimi artırılmalı, ağız bakımı yapılmalı

Ağız sağlığını etkileyen psikolojik durumların yanı sıra stresin vücutta bazı hormonal değişimlere neden olduğu ve bu durumun tükürük üretimini azalttığı belirtiliyor. Tükürük ağız içindeki bakterileri temizleyen önemli bir savunma mekanizmasıdır. Tükürük üretiminin azaldığı durumlarda bakteriler hızla çoğalır ve bu da kötü ağız kokusuna sebep olur. Bu nedenle su tüketiminin artırılması ve ağız bakımının ihmal edilmemesi önemlidir.