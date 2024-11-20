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Uyandığımda ağzım kokuyor diyorsanız dikkat! Meğer bakterilere davetiye çıkarıyormuş

Sabah uyanıldığında karşılaşılan kötü ağız kokusu birçok insanın ortak problemi olabilir. Uzmanlara göre sabah uyandığınızda temiz kokulu bir nefese sahip olmak ise neredeyse imkansız görünüyor. Peki kötü kokuların nedeni ne? Nasıl giderilir? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:08
Uyandığımda ağzım kokuyor diyorsanız dikkat! Meğer bakterilere davetiye çıkarıyormuş

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Kötü ağız kokusunun birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında kötü ağız hijyeni, gece ağız kuruluğu yaşanması ya da yatmadan önce keskin kokulu yemekler yemek sayılabilir. Peki ağız kokusu neden ortaya çıkar, nasıl giderilir? İşte konuya dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DEPRESYON, STRES VE ANKSİYETE İLE ARTIYOR

Gün boyunca devam eden kötü ağız kokusu bazen psikolojik durumlarla da ilişkili olabilir. Depresyon, stres ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklar tükürük üretiminin azalmasına yol açarak kötü ağız kokusunu artırabilir. Bu nedenle depresyon tedavisi gören bireylerin ağız bakımına önem göstermesi gerektiği vurgulanmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Su tüketimi artırılmalı, ağız bakımı yapılmalı

Ağız sağlığını etkileyen psikolojik durumların yanı sıra stresin vücutta bazı hormonal değişimlere neden olduğu ve bu durumun tükürük üretimini azalttığı belirtiliyor. Tükürük ağız içindeki bakterileri temizleyen önemli bir savunma mekanizmasıdır. Tükürük üretiminin azaldığı durumlarda bakteriler hızla çoğalır ve bu da kötü ağız kokusuna sebep olur. Bu nedenle su tüketiminin artırılması ve ağız bakımının ihmal edilmemesi önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SOSYAL KAYGIYI TETİKLİYOR

Kötü ağız kokusu yalnızca fiziksel bir sorun olmayabilir aynı zamanda sosyal kaygıları da artırabilir. Kişiler ağız kokusunun toplum tarafından fark edilmesiyle özgüven kaybı yaşayabilir ve içe kapanabilir. Bu durum bireylerin sosyal izolasyona gitmelerine ve psikolojik sağlıklarının daha da bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden ağız sağlığını korumanın yanı sıra ruhsal durumun da göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır.

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