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Küçükçekmece'de kolonları patlayan bina tahliye ediliyor

Küçükçekmece'de geçtiğimiz pazar günü kolonları patlayan bina hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İnceleme başlatılan ağır hasarlı 5 katlı bina tahliye edilmeye başlandı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:18 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:19
Küçükçekmece’de kolonları patlayan bina tahliye ediliyor

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Küçükçekmece, İnönü Mahallesi 3'üncü Özgür Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinin kolonlarında 17 Ekim Pazar günü patlama oldu.

Küçükçekmece'de kolonları patlayan bina (DHA)Küçükçekmece'de kolonları patlayan bina (DHA)

İş yeri sahibinin çatlama ve eğilmelerin ardından üst kattaki ev sahiplerine haber vermesiyle Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çağırıldı. Binayı incelemeye gelen ekipler, yapılan testlerin ardından binanın ağır hasarlı olduğunu belirleyerek tahliye kararı verdi.

Tahliye kararı (DHA)Tahliye kararı (DHA)

TAHLİYE BAŞLADI
24 yıllık binada yaşayanlar kısa sürede evlerini eşyalarını alamadan tahliye etti. Bodrum katında gerçekleştirilen geçici güçlendirme çalışmasının ardından daire sahiplerine eşyalarını boşaltmaları için bugün izin verildi.

Bina çevresinde güvenlik önlemi alınken ev sahipleri vinç yardımıyla eşyalarını taşımaya başladı.

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