Çocuklar için doğal ve güvenli soğuk algınlığı ilacı! Zıpkın gibi 24 saatte ayağa kaldırıyor

Çocuklarda sıkça görülen soğuk algınlığı ve öksürük için doğal yöntemlerle semptomları hafifletmek mümkün. Times News Network'ün 2019 tarihli bir haberine göre, sıcak buhar banyosu ve zencefil çayı gibi yöntemler solunum yollarını rahatlatırken, bal ve kekik çayı öksürüğü hafifletiyor. Ayrıca, sarımsaklı hardal yağıyla yapılan masajların özellikle küçük çocuklarda oldukça etkili olduğu belirtiliyor.
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SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞE KARŞI 7 EVDE UYGULANABİLİR YÖNTEM
Mevsim değişiklikleriyle birlikte çocuklarda görülen viral soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklar oldukça yaygındır. İşte bu rahatsızlıkları hafifletmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için evde uygulanabilecek yöntemler...
🔸 Buhar: Çocuğunuz soğuk algınlığı nedeniyle nefes almakta zorlanıyorsa, buhar almak etkili bir yöntemdir. Sıcak suyu geniş bir kaba koyup çocuğun buharı 10-15 dakika boyunca solumasını sağlayabilirsiniz. Eukaliptüs yağı eklemek, solunum yollarını rahatlatmaya yardımcı olabilir.
🔸 Bal: Bal, yatıştırıcı etkisiyle bilinir. Parmak ucunuza biraz bal alıp çocuğunuzun birkaç kez yavaşça yutmasını sağlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuz 5 yaşından büyükse, bir kaşık balı tarçın tozuyla karıştırarak tüketmesini önerin.
🔸 Kekik ve Tulsi Çayı: Kekik (ajwain) tohumları ve tulsi yapraklarıyla kaynatılan su, öksürüğü hafifletmek ve göğüs tıkanıklığını gidermek için kullanılabilir. Bu karışım solunum yollarını rahatlatır.