Çocuklar için doğal ve güvenli soğuk algınlığı ilacı! Zıpkın gibi 24 saatte ayağa kaldırıyor

🔸 Bol Sıvı Tüketimi: Hapşırma ve öksürük dönemlerinde çocuğunuzun yeterince sıvı aldığından emin olun. Düzenli su tüketimi boğazdaki iltihabı hafifletir ve enfeksiyonun vücuttan atılmasını hızlandırır. Ilık çorba veya taze meyve suyu da enerji seviyelerini artırabilir.

🔸 Masaj: Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklar için masaj oldukça etkilidir. Hardal yağına ezilmiş sarımsak ekleyerek çocuğunuzun sırtına, göğsüne ve boyun bölgesine masaj yapabilirsiniz. Avuç içlerine ve ayak tabanlarına da uygulamak hızlı bir rahatlama sağlayabilir.

🔸 Tuzlu Su ile Gargara: Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek hazırlanan gargara, boğaz ağrısını hafifletir. Çocuğunuza günde iki kez bu gargarayı yaptırabilirsiniz. Tuzlu su, ağrıyı yatıştırmanın yanı sıra boğazdaki tahrişi de azaltır.

🔸 Zerdeçallı Süt: Antiseptik özellikleriyle bilinen zerdeçal, öksürük ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Bir bardak ılık süte zerdeçal tozu ekleyerek çocuğunuza her gece içirebilirsiniz. Bu karışım boğaz ağrısını hafifletir, burun akıntısını durdurur ve çocuğunuza enerji verir.