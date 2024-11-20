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Sevgilisini sokak ortasında katletmişti! O cani tutuklanarak cezaevine gönderildi

sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, iş yerine gittiği sırada silahla vuruldu. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yakalanan cinayetin faili A.A. tutuklandı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 22:07 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 22:07
Sevgilisini sokak ortasında katletmişti! O cani tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, iş yerine gittiği sırada silahla vuruldu.

Sevgilisini sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı. (İHA)Sevgilisini sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı. (İHA)

Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sevgilisini sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı. (İHA)Sevgilisini sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı. (İHA)

Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin faili A.A.'yı (45) olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı.

Sevgilisini sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı. (İHA)Sevgilisini sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı. (İHA)

Yakalanan A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞELALE MIRZALI. (İHA)ŞELALE MIRZALI. (İHA)

Öte yandan, 1 çocuk annesi olan Şelale Mırzalı'nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı, A.A. ile yaklaşık 3 ay önce Adapazarı'nda aynı yerde çalıştığı AVM'de tanıştığı ve aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

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