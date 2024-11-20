"Çiftlik Bank" gitti "Hindi Çiftliği" geldi! Tam 50 milyonluk vurgun!

Şüpheli şahıs hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D .'nin araç kiraladığı da tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale 'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu 'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

Hindi Çiftliği vurgunu! (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

50 MİLYONLUK VURGUN!

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu söyledi.