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"Çiftlik Bank" gitti "Hindi Çiftliği" geldi! Tam 50 milyonluk vurgun!

Konya'da inek çiftliği kurarak "Çiftlik Bank" vurgunuyla bilinen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın yaptığı dolandırıcılığın bir benzeri de Ankara'da yaşandı. Doğancan D. isimli şahıs hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek yüksek gelir vaadiyle iş arkadaşlarını ve yakın çevresini tuzağına düşürdü. 40 kişiyi 50 milyon TL dolandıran Doğancan D. aldığı paralarla ortadan kayboldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:18 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:18
Çiftlik Bank gitti Hindi Çiftliği geldi! Tam 50 milyonluk vurgun!

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Konya'da inek çiftliği kurarak "Çiftlik Bank" vurgunuyla bilinen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın yaptığı dolandırıcılığın bir benzeri de Ankara'da yaşandı. Doğancan D. isimli şahıs hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek yüksek gelir vaadiyle iş arkadaşlarını ve yakın çevresini tuzağına düşürdü. 40 kişiyi 50 milyon TL dolandıran Doğancan D. aldığı paralarla kaçtı.

50 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Doğancan D. (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)50 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Doğancan D. (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Ankara'da Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi. Bunun üzerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Ankara'da 50 milyonluk vurgun! (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

PARALARI ÇALDI VE KAÇTI

Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını ifade ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hindi Çiftliği vurgunu! (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Hindi Çiftliği vurgunu! (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

"NİTELİKLİ DOLANDIRICI"

Şüpheli şahıs hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı da tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

Hindi Çiftliği vurgunu! (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Hindi Çiftliği vurgunu! (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

50 MİLYONLUK VURGUN!

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

50 milyonluk vurgunda soruşturma devam ediyor (takvim.com.tr | Arşiv)50 milyonluk vurgunda soruşturma devam ediyor (takvim.com.tr | Arşiv)

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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