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Şaşırtıcı araştırma: Sütü böyle tüketmek kadınların kalbine zarar veriyor

İsveç’te yapılan geniş çaplı bir araştırma, kadınların günlük süt tüketim miktarının kalp sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu ortaya koydu. 2024 yılında BMC Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, günde 400 ml veya daha fazla süt tüketen kadınların, kalp hastalığı ve felç gibi kardiyovasküler sorunlarla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:21 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:21
Şaşırtıcı araştırma: Sütü böyle tüketmek kadınların kalbine zarar veriyor

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BMC Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, kadınların süt tüketimi ve kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişkiye dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, günde 400 ml veya daha fazla süt içen kadınların kalp krizi, felç ve kalp hastalığına yakalanma riskinin önemli ölçüde arttığını belirledi. Araştırma, kadınların laktozu erkeklere kıyasla daha iyi sindirebildiğini, ancak bu durumun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artırabileceğini gösteriyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📊 Araştırmanın Ayrıntıları

Araştırmaya, 60.000'i kadın ve 40.000'i erkek olmak üzere toplam 101.000 kişi katıldı. Katılımcılar, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzlarıyla ilgili detaylı bir anket doldurdu. Bu bilgiler, 33 yıllık bir takip sürecinde analiz edildi.

Sonuçlar, kadınların süt tüketim miktarına paralel olarak kardiyovasküler hastalık riskinin arttığını ortaya koydu. Özellikle günde 600 ml süt tüketen kadınların kalp hastalığı riskinin yüzde 12, 800 ml tüketen kadınların riskinin ise yüzde 21 oranında yükseldiği belirlendi.

🥛 Sütün Türü ve Risk Arasındaki Bağlantı

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta, sütün yağ içeriğinin risk üzerinde herhangi bir etkisinin olmamasıydı. Tam yağlı, yarım yağlı veya yağsız süt tüketimi arasında risk açısından fark bulunamadı.

Bulgular, sokak kahve zincirlerinden alınan latte ve cappuccino gibi büyük fincan kahvelerin risk faktörünü artırabileceğini de ortaya koydu. Çünkü bu içecekler genellikle 560 ml sıvı içeriyor ve büyük kısmı sütle dolduruluyor.

🔍 Laktoz ve Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Araştırmacılar, süt şekerinin (laktoz) zamanla vücutta iltihaplanmaya yol açarak kalbe ekstra yük bindirebileceğini öne sürdü. Bu süreç, atardamarların içinde yağ birikmesiyle ilişkilendiriliyor ve kan pıhtılaşması riskini artırıyor.

Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Karl Michaelsson, "Analizimiz, günde 300 ml'den fazla süt tüketiminin kadınlarda kalp hastalığı riskini artırdığını, erkeklerde ise bu ilişkinin bulunmadığını ortaya koyuyor," dedi. Michaelsson ayrıca, fermente süt ürünlerinin (yoğurt, kefir gibi) laktoz içeriğinin daha düşük olması nedeniyle daha güvenli bir alternatif olabileceğini belirtti.

🧴 Fermente Süt Ürünlerinin Avantajları

Araştırmada fermente süt ürünlerinin, fermente edilmemiş sütlere kıyasla kardiyovasküler riskleri azaltabileceği ifade edildi. Fermantasyon süreci, laktozun bir kısmını parçaladığı için iltihaplanma riskini de düşürüyor.

🦴 Sütün Diğer Yararları ve Risk Yönetimi

Süt, kalsiyum, fosfor ve protein gibi kemik sağlığı için hayati önem taşıyan besin maddeleri açısından zengin bir kaynaktır. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Uluslararası Osteoporoz Vakfı'na göre, yeterli kalsiyum alımı iskelet sisteminin sağlıklı kalmasını sağlar, ancak süt tüketimi yerine yoğurt gibi alternatif kaynaklar tercih edilebilir.

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