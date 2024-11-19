Şaşırtıcı araştırma: Sütü böyle tüketmek kadınların kalbine zarar veriyor

🔍 Laktoz ve Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Araştırmacılar, süt şekerinin (laktoz) zamanla vücutta iltihaplanmaya yol açarak kalbe ekstra yük bindirebileceğini öne sürdü. Bu süreç, atardamarların içinde yağ birikmesiyle ilişkilendiriliyor ve kan pıhtılaşması riskini artırıyor.

Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Karl Michaelsson, "Analizimiz, günde 300 ml'den fazla süt tüketiminin kadınlarda kalp hastalığı riskini artırdığını, erkeklerde ise bu ilişkinin bulunmadığını ortaya koyuyor," dedi. Michaelsson ayrıca, fermente süt ürünlerinin (yoğurt, kefir gibi) laktoz içeriğinin daha düşük olması nedeniyle daha güvenli bir alternatif olabileceğini belirtti.

🧴 Fermente Süt Ürünlerinin Avantajları

Araştırmada fermente süt ürünlerinin, fermente edilmemiş sütlere kıyasla kardiyovasküler riskleri azaltabileceği ifade edildi. Fermantasyon süreci, laktozun bir kısmını parçaladığı için iltihaplanma riskini de düşürüyor.