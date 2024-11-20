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AVM'de "köpek" kavgası: Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı

Bursa'da bulunan bir alış veriş merkezine kız arkadaşıyla gezmeye gelen kişi, kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle kavga etti. Taraflar birbirlerine tekme tokat girişirken güvenlik görevlisi müşteriyi bacağından ısırdı. Kavga anı kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:22
AVM’de köpek kavgası: Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kız arkadaşıyla gezmeye gelen bir kişi, kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle kavga etti.

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi.

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GÜVENLİK KÖPEĞE MÜSAADE ETMEYİNCE KAVGA BAŞLADI
İddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

MÜŞTERİYİ BACAĞINDAN ISIRDI
Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı.

O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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