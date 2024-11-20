AVM'de "köpek" kavgası: Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı

MÜŞTERİYİ BACAĞINDAN ISIRDI

Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı.

O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.