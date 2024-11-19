Ordu Ünye’de ikinci Sıla bebek vakası! Babadan bebeğe cinsel istismar! Anneanne ihbar etti bakanlık harekete geçti

ANNEANNE İHBAR ETTİ Ordu Ünye 'de bir anneanne, damadının yeni doğan bebeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Türkiye henüz Tekirdağ'daki cinsel istismar a uğrayan Sıla bebeği unutmamışken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Bakanlığın açıklaması (X)

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Anneannenin şok iddiası sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, anne ve bebeğin devlet himayesi altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Ordu'da bir anneannenin sosyal medya paylaşımları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.