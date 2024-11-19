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Ordu Ünye'de ikinci Sıla bebek vakası! Babadan bebeğe cinsel istismar! Anneanne ihbar etti bakanlık harekete geçti

Ordu Ünye'de ikinci bir Sıla bebek vakası yaşandı. Bir anneanne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda torununun babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Konuyla ilgili harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne ve bebeğin devlet himayesi altına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 15:21 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 15:21
Ordu Ünye’de ikinci Sıla bebek vakası! Babadan bebeğe cinsel istismar! Anneanne ihbar etti bakanlık harekete geçti

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Türkiye henüz Tekirdağ'daki cinsel istismara uğrayan Sıla bebeği unutmamışken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

ANNEANNE İHBAR ETTİ
Ordu Ünye'de bir anneanne, damadının yeni doğan bebeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Bakanlığın açıklaması (X)Bakanlığın açıklaması (X)

DEVLET KORUMASINA ALINDI
Anneannenin şok iddiası sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, anne ve bebeğin devlet himayesi altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Ordu'da bir anneannenin sosyal medya paylaşımları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.

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