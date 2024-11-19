Kocaeli’de kahreden olay! Lise öğrencisi genç kız pencereden düşüp hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin birinci kat penceresinden düşen 16 yaşındaki Beril S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi.
16 yaşındaki lise öğrencisi Beril S. kurtarılamadı (DHA)
EKİPLER SEVK EDİLDİ
10'uncu sınıf öğrencisi Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü.
Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
16 yaşındaki lise öğrencisi Beril S.'nin okulu (DHA)
KURTARILAMADI
Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.