Kocaeli’de kahreden olay! Lise öğrencisi genç kız pencereden düşüp hayatını kaybetti!

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin birinci kat penceresinden düşen 16 yaşındaki Beril S ., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki lise öğrencisi Beril S. kurtarılamadı (DHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ

10'uncu sınıf öğrencisi Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü.

Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi.