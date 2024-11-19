SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kocaeli'de kahreden olay! Lise öğrencisi genç kız pencereden düşüp hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin birinci kat penceresinden düşen 16 yaşındaki Beril S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kızın düşmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:39 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:39
Kocaeli’de kahreden olay! Lise öğrencisi genç kız pencereden düşüp hayatını kaybetti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin birinci kat penceresinden düşen 16 yaşındaki Beril S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi.

16 yaşındaki lise öğrencisi Beril S. kurtarılamadı (DHA)16 yaşındaki lise öğrencisi Beril S. kurtarılamadı (DHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ

10'uncu sınıf öğrencisi Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü.
Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

16 yaşındaki lise öğrencisi Beril S.'nin okulu (DHA)16 yaşındaki lise öğrencisi Beril S.'nin okulu (DHA)
KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA