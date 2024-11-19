Köklü Türk tarihine baktığımız zaman günümüze kadar gelmiş pek çok anlamlı söz ve deyimle karşılaşabiliriz. " Gök girsin kızıl çıksın " sözü de tam da bahsi geçen, eski Türk toplumlarından bugüne kadar gelmiş değerli sözlerden biridir. Peki, gök girsin kızıl çıksın ne demek? İşte o sözün detaylı açıklaması...

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Gök girsin kızıl çıksın ne demek?

Eski Türk toplulukları, varlıklarının temel taşlarından biri olarak askerliğe ve vatanı korumaya büyük bir önem atfetmişlerdir. "Gök girsin kızıl çıksın" yemini geçmişten günümüze kadar taşınan derin bir anlamı barındırır. Bu yeminin anlamı Türk askerinin tüm benliğiyle yurduna bağlılığını ve gerektiğinde canını vermeye hazır olduğunu simgeler.

"Gök" kelimesi çeliğin eriyip şekil alarak mavi bir renk aldığı o kutsal anı simgelerken; "kızıl" kelimesi vatan için dökülecek kanı ifade eder. "Gök girsin kızıl çıksın" yemininde asker söz verir ki eğer yemininden dönerse bu kılıç gibi keskin bir bedel ödeyecektir. Bu yemin aynı zamanda Türk askerinin vatanına ve milletine olan derin sevgi ve sadakatinin bir sembolüdür.