1 dakikada Raynaud hastalığı testi: Elleriniz hep üşüyorsa nedeni bu olabilir!

2024 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, her altı kişiden birini etkileyen Raynaud hastalığı , vücudun düşük sıcaklıklara ya da strese aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle parmaklarda ve ayak parmaklarında görülen bu rahatsızlık, soğuk hava veya stresle birlikte ağrı, uyuşma ve renk değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, bu semptomların ciddi otoimmün rahatsızlıkların habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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ELLERİNİZ SÜREKLİ SOĞUK MU?

Soğuk eller ve ayaklar sıradan bir durum gibi görünebilir, ancak bazı insanlar için bu durum, altında yatan ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Raynaud hastalığı, her altı kişiden birini etkileyen, soğuğa ya da strese karşı vücudun aşırı tepki verdiği bir dolaşım bozukluğudur. Bu hastalığı erken teşhis etmek için Scleroderma & Raynaud's UK adlı yardım kuruluşu tarafından geliştirilen bir test, kısa sürede milyonlarca insana ulaşmayı hedefliyor.

Raynaud Hastalığı Nedir?

Raynaud hastalığı, genellikle düşük sıcaklık veya stres gibi tetikleyicilere maruz kaldığında atardamarların daralması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, ekstremitelerde kan akışını azaltarak soğukluk, uyuşma, ağrı ve renk değişikliğine neden olur. Parmaklar başta olmak üzere ayak parmakları, kulaklar, burun ve dil gibi bölgeler de etkilenebilir. Uzmanlar, bu durumun nedenini tam olarak bilmemekle birlikte, bazı otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabileceğini belirtmektedir.