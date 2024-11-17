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Ehliyet yenilemede yıl sonu krizi: Randevular doldu! 15 TL’lik ücret 7 bin TL’ye çıkacak

Eski tip sürücü belgelerini yenileme sürecinde sona geliniyor. İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetlerin geçersiz sayılacağını açıkladı. Özellikle İstanbul’da randevu taleplerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılırken, yıl sonuna kadar başvurularını tamamlamayan sürücüler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:43
Ehliyet yenilemede yıl sonu krizi: Randevular doldu! 15 TL’lik ücret 7 bin TL’ye çıkacak

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Ehliyet yenileme süresinde son günlere yaklaşılıyor! 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2024'e kadar yeni tip ehliyetle değiştirilmesi gerekiyor. Geç kalan sürücüler, 15 TL'lik indirimli ücreti kaçırarak 2025'te 7 bin TL'yi aşan maliyetlerle karşılaşabilir. Uzmanlar, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Eski Tip Ehliyetler Geçersiz Olacak

Sürücü belgelerini yenileme süresinin sonuna yaklaşılıyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu tarihe kadar yenileme yapmayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Yoğun Randevu Talebi: İstanbul'da Doluluk %100

Özellikle büyük şehirlerde nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular yoğunluk kazandı. İstanbul'daki birçok ilçede randevu doluluk oranı %100'e ulaşırken, yeni randevu alabilmek için yaklaşık bir hafta beklemek gerekiyor. Yetkililer, başvurularını son güne bırakmayan sürücülerin daha az sorun yaşayacağını belirtiyor.

Ehliyet Yenileme Ücreti Şu Anda 15 TL

2024 yılı sonuna kadar eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler yalnızca 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplamda 15 TL ödeme yapıyor. Ancak bu sürenin ardından, 2025 yılında ehliyet yenilemek isteyenler çok daha yüksek bir bedelle karşılaşacak.

2025'te Ücret 7 Bin TL'yi Aşacak

Yeniden değerleme oranlarına göre 2025'te sürücü belgesi harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı %44,93 oranında artacak. Bu artışla birlikte, yenileme ücreti 7 bin TL'nin üzerinde olacak. Bu nedenle sürücülerin yıl sonuna kadar başvurularını tamamlaması büyük önem taşıyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme işlemi için:

Eski sürücü belgesi,

15 TL'lik ücretin ödendiğine dair belge,

Yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu,

Son altı ayda çekilmiş biyometrik bir fotoğraf,

MERNİS'te kayıtlı açık adres bilgisi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURU EKRANI

Başvurular, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr üzerinden alınabiliyor. Yeni ehliyetler, başvuru sonrası PTT aracılığıyla adreslere gönderiliyor. Yetkililer, yoğun başvuru süreci nedeniyle vatandaşları başvurularını erken tamamlamaya çağırıyor. 2024 yılını kaçıran sürücüler, hem araç kullanma hakkını kaybedecek hem de ciddi bir mali yükle karşılaşacak.

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