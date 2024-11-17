Ehliyet yenilemede yıl sonu krizi: Randevular doldu! 15 TL’lik ücret 7 bin TL’ye çıkacak

Sürücü belgelerini yenileme süresinin sonuna yaklaşılıyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip ehliyet lerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu tarihe kadar yenileme yapmayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Yoğun Randevu Talebi: İstanbul'da Doluluk %100

Özellikle büyük şehirlerde nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular yoğunluk kazandı. İstanbul'daki birçok ilçede randevu doluluk oranı %100'e ulaşırken, yeni randevu alabilmek için yaklaşık bir hafta beklemek gerekiyor. Yetkililer, başvurularını son güne bırakmayan sürücülerin daha az sorun yaşayacağını belirtiyor.

Ehliyet Yenileme Ücreti Şu Anda 15 TL

2024 yılı sonuna kadar eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler yalnızca 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplamda 15 TL ödeme yapıyor. Ancak bu sürenin ardından, 2025 yılında ehliyet yenilemek isteyenler çok daha yüksek bir bedelle karşılaşacak.