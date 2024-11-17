Ehliyet yenilemede yıl sonu krizi: Randevular doldu! 15 TL’lik ücret 7 bin TL’ye çıkacak

2025'te Ücret 7 Bin TL'yi Aşacak
Yeniden değerleme oranlarına göre 2025'te sürücü belgesi harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı %44,93 oranında artacak. Bu artışla birlikte, yenileme ücreti 7 bin TL'nin üzerinde olacak. Bu nedenle sürücülerin yıl sonuna kadar başvurularını tamamlaması büyük önem taşıyor.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Ehliyet yenileme işlemi için:
Eski sürücü belgesi,
15 TL'lik ücretin ödendiğine dair belge,
Yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu,
Son altı ayda çekilmiş biyometrik bir fotoğraf,
MERNİS'te kayıtlı açık adres bilgisi gerekiyor.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURU EKRANI
Başvurular, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr üzerinden alınabiliyor. Yeni ehliyetler, başvuru sonrası PTT aracılığıyla adreslere gönderiliyor. Yetkililer, yoğun başvuru süreci nedeniyle vatandaşları başvurularını erken tamamlamaya çağırıyor. 2024 yılını kaçıran sürücüler, hem araç kullanma hakkını kaybedecek hem de ciddi bir mali yükle karşılaşacak.