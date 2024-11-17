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İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AİDS'ten nasıl öldü? Şüpheli baba ilk kez konuştu: Öpmedim bile! AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Türkiye, İzmir'de AİDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğu konuşuyor. Ailede sadece badada AİDS pozitif olunca istismar iddiaları da beraberinde geldi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan baba "Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Her şeye dikkat ettik" dedi. Peki AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Uzmanlar yaşanan olayla ilgili ne diyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 07:05
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AİDS’ten nasıl öldü? Şüpheli baba ilk kez konuştu: Öpmedim bile! AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi A.E.K.'nın ölümü tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.

İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AİDS’ten nasıl öldü? Şüpheli baba ilk kez konuştu: Öpmedim bile! AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Talihsiz çocuğun hastalığı, turizmci baba K.K.'dan kaptığı değerlendiriliyor. A.E.K. hayattayken İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı. Ayrıca Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi bilim dallarından rapor istendi.

Durum Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) bildirildi. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde gerekli psikiyatrik muayeneler yapıldı. Yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AİDS’ten nasıl öldü? Şüpheli baba ilk kez konuştu: Öpmedim bile! AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

"ACIMIZ ÇOK TAZE"
13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K.'ya ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, acılı baba, "Kan vermek istediğimde HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım. Ben de kendi hastalığımı öğrendiğimde şoke oldum. Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" dedi.

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