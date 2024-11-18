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HAC 2. KAYITLAR BAŞLADI MI? Diyanet 2025 hac ek kontenjanları ne zaman açıklanacak? Ücretler ve gidiş dönüş tarihleri

Kutsal topraklara gitmek için heyecanla bekleyen hacı adayları, 2025 yılı hac fiyatları ve ek kontenjan kayıtlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hac kesin kayıt işlemleri 15 Kasım'da sona ererken boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süreci merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 2025 yılı hac ücretleri ve ek kontenjan kayıt tarihleri ve detaylar.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:15 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:15
HAC 2. KAYITLAR BAŞLADI MI? Diyanet 2025 hac ek kontenjanları ne zaman açıklanacak? Ücretler ve gidiş dönüş tarihleri

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2025 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için heyecan devam ediyor. Bu süreçte hem ek kayıt tarihleri hem de hac fiyatları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAC EK KONTENJAN 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre hac ek kontenjan kesin kayıtları 21-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

21 Kasım Perşembe günü hac ek kontenjanları ile ilgili Diyanet duyurusunun gerçekleşmesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

HAC ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi. Öte yandan hac 2. kayıtları da ilk kayıt sürecinde olduğu gibi kayıtların gerçekleşmesi bekleniyor.

Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile hac kayıtlarını tamamlayabilecekler.

Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 YILI HACCI GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ
GİDİŞLER

29 Nisan – 31 Mayıs 2025

(1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası

DÖNÜŞLER

11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası

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