HAC 2. KAYITLAR BAŞLADI MI? Diyanet 2025 hac ek kontenjanları ne zaman açıklanacak? Ücretler ve gidiş dönüş tarihleri

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HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi. Öte yandan hac 2. kayıtları da ilk kayıt sürecinde olduğu gibi kayıtların gerçekleşmesi bekleniyor.

Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile hac kayıtlarını tamamlayabilecekler.



Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.