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Yenidoğan Çetesi mağduru aile yaşadıklarını anlattı: "Senin çocuğun canlı bomba dediler"

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma bugün başladı. Yenidoğan çetesi mağduru aile Ahsen- Adem Açıkyürek çifti A Haber'e konuştu. Bebekleri doğumdan sonra yoğun bakıma alınan anne Ahsen Açıkyürek ''Çocuğumun öleceğini gülerek anlatıyorlardı.'' derken baba Adem Açıkyürek ise, ''Bize, bu çocuk buranın canlı bombası, çıkabilir de çıkmayabilir de. Çocuğunuzun cenazesini almaya gelirsiniz dediler.'' ifadeleriyle yaşadıkları anlattı. Gelen ambulans yetkililerinin kendilerine çocukları için “cenaze almaya geldik” dediğini belirten baba Açıkyürek, "Eşimin doğumu olduğu sırada, 10 tane daha aynı şekilde kuvöze çocuk alındı." dedi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:42 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:42
Yenidoğan Çetesi mağduru aile yaşadıklarını anlattı: Senin çocuğun canlı bomba dediler

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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma bugün başladı.

Yenidoğan Çetesi mağduru anne baba A Haber'e konuştu: ''Bu çocuk buranın canlı bombası''


Adliye önüne gelen mağdur aile Bağcılar Şafak Hastanesi'nde dünyaya gelen çocuklarının çektiği acılı süreci anlattı. Baba Adem Açıkyürek, "Bize, 'bu çocuğun hiçbir şeyi yok, içeriden cenaze almaya geliyorsunuz, yavaş gelin' diyorlardı" ifadelerini kullanırken, anne Ahsen Açıkyürek ise, "Çocuğumun kollarını morartmışlar bant yapıştıra yapıştıra çocuğumun kolları durmuyor diye. Ayaklarından kanı yanlış almışlar, mosmor olmuş çocuğun ayakları, ölüme terk etmişler" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde açılan davanın ilk duruşması, bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önüne gelen ve çocukları 27 Ocak günü Bağcılar Şafak Hastanesinde doğduktan sonra yoğun bakıma alınan ve 18 gün sonra çıkarılan Ahsen ve Adem Açıkyürek çifti, yaşadıkları süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Mağdur anne Ahsen Açıkyürek (İHA)Mağdur anne Ahsen Açıkyürek (İHA)

"SİZİN ÇOCUĞUNUZ BURADA CANLI BOMBA"
Bebeğini Bağcılar Şafak Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini belirten anne Ahsen Açıkyürek, bebeğinin hiçbir sağlık sorunun olmadığını belirterek, "Doktora soruyordum, doktor 'ters bir doğum olacak, ters dünyaya gelecek, normal doğum yapamazsın' dedi. Bende sezaryen olmak istemiyordum. Tabii bu isteğimi kimse kabul etmedi. Çok ısrar etti doktor, o kadar çok ısrar ediyordu ki, sürekli 'sen normal doğum yapamazsın' diyordu. Sonra ben orada doğum yaptım. Cumartesi günüydü, hiç unutmam saat 10'u 44 geçe doğum gerçekleşti. Ben hemşireye sordum. Erken doğum olduğu için bebeğim kuvöze alınacak mı diye, bana hiçbir sağlık sorunu yok dendi, sonra çocuğum kuvöze alındı. Ben hastaneden çıktım, her gittiğimde süt götürüyordum. Ne olduysa her gitmemde çocuğumun ölecek haberlerini alıyordum. Sürekli 'ölecek, senin çocuğun yaşamayacak' diyorlardı. Oranın başhekimi Semiha Yavuz'du. Hamile insanların çocuklarını alıp, bebeklerin canına kıymak için iş birliği yapıyor. Bir de bize dendi ki, 'bizim başka hastanemiz var, buradan oraya sevk verebiliriz' Her gün ölecek deniyordu. Birinci, ikinci, üçüncü gün entübe, her gün sağlıksız. Hipertansiyon, böbrek yetmezliği, bize her gittiğimizde bunları ifade ediyorlardı. Bu çocuk hiç mi iyi olmadı, bu çocuk hiç mi düzelmedi? Her hastaneye gittiğimde daha çok ilerliyordu hastalığı. Biz çocuğu alacağız deyince tedirgin oldu, surat yapısı falan değişti. Eşim belediyede çalıştığı için belediye başkanlarını devreye soktuk. Bize epikriz raporlarını vermediği için 'sizin çocuğunuz burada canlı bomba ambulansla alacaksınız, ona göre gidin' şeklinde sözler söylediler" diye konuştu.

"ÖLÜME TERK ETMİŞLER KÜÇÜCÜK SESİ ÇIKMAYAN BİR BEBEĞİ"
Mağdur anne Açıkyürek, "Çocuğumun kollarını morartmışlar bant yapıştıra yapıştıra çocuğumun kolları durmuyor diye. Çocuğum acıdan bağlı olduğu kabloları çekiyormuş. Ayaklarından topuk kanı alınan yerden kanı yanlış almışlar, mosmor olmuş çocuğun ayakları, ölüme terk etmişler küçücük sesi çıkmayan bir bebek, o kadar kötü bir şey ki, Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Baba Adem Açıkyürek (İHA)Baba Adem Açıkyürek (İHA)

10 TANE DAHA AYNI ŞEKİLDE KUVÖZE ÇOCUK ALINDI
Gelen ambulans yetkililerinin kendilerine çocukları için "cenaze almaya geldik" dediğini belirten baba Adem Açıkyürek ise, "Bize, 'cenaze almaya geldik' diyorlardı. Sonrasında içeri giriyorlar, biz giremiyoruz tabi yeni doğan ünitesi olduğu için. Bize, 'bu çocuğun hiçbir şeyi yok, içeriden cenaze almaya geliyorsunuz, yavaş gelin' diyorlardı. Yani çocuğu orada öldürmek istemişler. Bize bunu Semiha Yavuz söyledi. Adil Can Şenay'la beraber Semiha Yavuz ortak çalışıyorlar zaten. Eşimin doğumu olduğu sırada, 10 tane daha aynı şekilde kuvöze çocuk alındı. Çocuğu sevk ettireceğimiz o gün ikizlerden bir tanesi ölmüştü. Annesi yalvardı Kolan Hastanesine çocuğunun bir tanesini götürmek için bana 'ne olur bu çocuğu buradan al' dedi. Ben o gün çocuğu oradan aldım. Zaten alacaktım ama devlet hastaneleri dolu, özele sevk ediyorlardı. Bağcılar Belediyesi personeliyim, Belediye Başkanımız yardımcı oldular. Çocuğumun sağlık durumu şu anda iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu olay 27 Ocak'ta meydana geldi" şeklinde konuştu.


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