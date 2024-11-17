Havlu sertleşmesine son: Yıkamada yarım bardak ekleyin gözlerinize inanamayacaksınız

Sertleşmiş havlular hem cildinize zarar verir hem de estetik açıdan hoş olmayan bir görünüm sunar. Ancak, Environmental Science Journal'ın 2024 yılına ait verilerine göre, karbonat kullanımı liflerdeki sertlik sebebini ortadan kaldırarak havluları yumuşatıyor.

Fotoğraflar: AA

SERTLEŞEN HAVLULARINIZI YUMUŞACIK YAPACAK YÖNTEMLER

Havlular zamanla yıkama alışkanlıkları ve çevresel etkenler nedeniyle sertleşebilir. Sert havlular hem cildinize zarar verebilir hem de kullanım konforunu düşürür. Ancak endişelenmeyin, basit ve doğal yöntemlerle havlularınızı tekrar ipeksi bir hale getirebilirsiniz.

Beyaz Sirke ile Yumuşacık Havlular

Beyaz sirke, hem hijyen sağlar hem de havlularınızı yumuşatır.

Ilık bir kase suya yarım su bardağı beyaz sirke ekleyin.

Havluları bu karışıma batırın ve 30 dakika bekletin.

Ardından çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkayın.

Bu yöntem, hem liflerdeki kalıntıları çözer hem de havlularınıza eski yumuşaklığını kazandırır.