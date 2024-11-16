Bağışıklık kalkanı, kışın enerji deposu: Bu atıştırmalıklar ile soğuk algınlığını unutun

Kuru meyveler ve yemişler kış için oldukça ideal besinlerdir ve sağlıklı atıştırmalık olarak sıkça tüketilir, Bu besinler, vücudunuzun enerji depolamasına ve bağışıklığınızı güçlendirmesine yardımcı olur. İşte sağlıklı atıştırmalıklarla kış aylarında da enerjik ve zinde kalmanızı sağlayacak o kuru meyveler ve kuruyemişler…