Malatya’da kazaya müdahale eden polisler tırın altında kaldı

Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir tır çarptı. Feci kazada saman balyası yüklü tırın altında kalan polisleri kurtarmak için tüm ekipler seferber oldu.





POLİSLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir tırın altında kaldı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Öte yandan 1polisimiz şehit oldu. Acı kazada 1 polis ise yaralandı.