Lezzetli ama zararlı! Masum gibi görünüyor, sağlığınızı tehdit ediyor

Ketçap, domates, baharat, sirke ve şekerden oluşan asitli bir üründür. Ancak içerdiği yüksek tuz oranı, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarabilir. Mide rahatsızlıkları, reflü ve hassasiyeti olan kişiler için ketçap, durumu daha da kötüleştirebilir. Bazı bireylerde domateste yer alan salisilatlar ve sülfitler gibi bileşenler alerjik reaksiyonlara neden olabilir.