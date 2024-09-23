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Milyonlara uyarı! Ehliyetini bu sürede yenilemeyenleri ise ağır fatura bekliyor

Yeni tip ehliyete geçiş için süre bu yıl sonunda doluyor. Ehliyetini bu sürede yenilemeyenleri ise ağır fatura bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Milyonlara uyarı! Ehliyetini bu sürede yenilemeyenleri ise ağır fatura bekliyor

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Yeni tip ehliyete geçiş için süre bu yıl sonunda doluyor. Ehliyetini bu sürede yenilemeyenleri ise ağır fatura bekliyor. Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

OCAK'TA ARTACAK
1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek. B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak. Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşların başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor.

NELER GEREKİYOR?
Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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