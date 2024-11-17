Bebeğini biberona tiner koyarak öldürmüştü: Babanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim bana itiraf etti

İstanbul Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğine biberonla tiner içirerek öldürdü. Anne Dilek Ç. tutuklanırken baba Yılmaz E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde "2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 29 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14 Kasım'da gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti" dedi.