Hissettikleri her şey oluveriyor! Sezgileri kuvvetli burçlar hangileri?

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İkizler

Sosyal bir burç olan İkizler, insanları hızlıca analiz edebilir ve çevrelerinde olup bitenleri çok iyi gözlemler. Detaylara dikkat eder ve sezgileriyle hayatlarını yönlendirirler.

Yay

Yaylar sürekli yeni bilgiler öğrenme isteğiyle sezgilerini geliştirirler. Hislerini ve öğrendiklerini birleştirerek insanları doğru bir şekilde değerlendirirler. Bu burçlar sezgilerini kullanarak karar verir ve başkalarının hislerini çoğu zaman doğru okurlar.