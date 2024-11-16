SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hissettikleri her şey oluveriyor! Sezgileri kuvvetli burçlar hangileri?

Astroloji uzmanlarına göre bazı burçlar sezgisel açıdan öne çıkıyorlar. Peki, neredeyse hissetikleri her şey bir anda oluveren burçlar hangileri? İşte merak edilen o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:13
Hissettikleri her şey oluveriyor! Sezgileri kuvvetli burçlar hangileri?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Astrolojide bazı burçlar sezgileriyle öne çıkar. Bu burçların hissettikleri şeyler genellikle gerçek olma eğilimindedir. Peki bu burçlar hangileri? İşte sezgileri en güçlü 6 burç...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yengeç

Yengeçler duygusal zekalarıyla tanınır ve başkalarının hislerini anlama konusunda oldukça başarılıdır. Onların sezgileri insanları ve durumları hızlıca analiz etmelerine olanak tanır.

Terazi

Dengeli ve dikkatli bir yaklaşım sergileyen Terazi, çevresindeki her detayı fark eder. İnsanların niyetlerini kolayca sezebilirler ve şüphelendiklerinde kimseyi yanlarına almazlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Akrep

Akreplerin sezgileri çok güçlüdür, insanları hemen çözebilirler. Güven sorunları nedeniyle her durumu sorgularlar ve tanıştıkları kişilere karşı temkinli davranırlar.

Balık

Balıklar başkalarının duygularını ve düşüncelerini sezgisel olarak hissederler. Olabilecek iyi ya da kötü her durumu önceden sezip tedbir alırlar. İnsanları çok iyi tanıdıkları için onlardan bir şey saklamak neredeyse imkansızdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkizler

Sosyal bir burç olan İkizler, insanları hızlıca analiz edebilir ve çevrelerinde olup bitenleri çok iyi gözlemler. Detaylara dikkat eder ve sezgileriyle hayatlarını yönlendirirler.

Yay

Yaylar sürekli yeni bilgiler öğrenme isteğiyle sezgilerini geliştirirler. Hislerini ve öğrendiklerini birleştirerek insanları doğru bir şekilde değerlendirirler. Bu burçlar sezgilerini kullanarak karar verir ve başkalarının hislerini çoğu zaman doğru okurlar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek
Milliler liderlik için sahada! Montella Türkiye Galler maçı öncesi 11’i belirledi
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...
İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var
Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek
AB’nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasının kazananı bahis şirketleri! Netflix vurgunu televizyon kırdırdı
Narin Güran cinayetinde Enes’in kolundaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!
Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o
Köfteci Yusuf’un ardından ikinci skandal! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar mide bulandırdı
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı? Kızılay’dan açıklama geldi
ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Tekirdağ’da iki genç kızın sır ölümü...Kendisini öldürmesi için arkadaşını mı çağırdı? | Genç kızlar son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA