Ankara’da panik dolu anlar: 10 katlı bina boşaltıldı! Apartman sakinleri iddia etti: CHP’li belediye izin vermiş

İstinat duvarı olmadan 10 katlı binanın yanında inşaata başlanmış (İHA) "YARIM SAAT ÖNCE İLE OLAĞAN ÜSTÜ FARK VAR"

10 katlı apartmanda yaşayan Rıza Yağcıoğlu, "Gece saat 01.00'de çıtırtılara uyandık. Ondan sonra saat 02.00 ila 03.00 gibi baktık iyice çatlamaya başladıktan sonra apartman sakinlerinin bütün zillerine basarak hepsini aşağıya indirdik. Apartmanı komple boşalttık. Sabaha kadar sürekli çatlamaya devam ediyor ve halen de kaymaya devam ediyor. Yarım saat öncesi ile arasında olağan üstü fark var" ifadelerini kullandı.

Bina sakinleri evlerini terk etti (İHA) "CANIMIZ TEHLİKEDE, SÜREKLİ KAYIYOR"

Gece herkesin dışarıda kaldığını ifade eden Yağcıoğlu, "Tedirginim, her an bir yıkılma riski olduğunu düşünüyorum. Sürekli kayıyor. Biz aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi şu an da sıfır. Binaya doğru kayıyor gidiyor. Canımız tehlikede. İstinat duvarsız buraya bina dikmenin mutlaka bir düşüncesi vardır. Bir an önce bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Sesi duyuyorsunuz, kaymaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

10 katlı binada toprak kayması (İHA) "SÜREKLİ KAYMA DEVAM EDİYOR, PANİK İÇERİSİNDEYİZ"

Apartman sakinlerinden Harun Lafçı ise "Sürekli kayma devam ediyor. Şu an da tüm bina sakinleri olarak içeri giremiyoruz. Hala panik içerisindeyiz. Durum ne olacak bilemiyoruz. Bu inşaat halindeki binada her hangi bir müteahhit gelip insanlara 'durumu arz edip, özür dileyip, işlerini yapacaklarını' söyleyebilirlerdi ama görmüş olduğunuz gibi inşaatın müteahhit hiç gelmedi" diye konuştu.

Apartman sakinleri evlerini terk etti (İHA) "AKRABALARIMIZDA KALACAĞIZ"

Eşi ve 3 çocuğu ile beraber akrabasının yanına taşınmak zorunda kalan Mesut Ercan ise "Akrabalarımızda kalacağız buranın durumu belli olana kadar. Firma müteahhitinin bu işe çözüm bulması lazım. Yıkılma riskinden dolayı oturamıyoruz. Başka bir konuta geçeceğim. İç çamaşırından tut normal elbiseye kadar her şeyi aldık. Komşuların uyarması sonucu çıktık" ifadelerini kullandı.