Maçı bırakıp onu izlediler! 24 yaşındaki Marigona’yı tribünde görenler sosyal medyada peşine düştü

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Olympiakos ile ASVEL karşı karşıya geldi. Tribünde maçı takip eden bir kadın güzelliğiyle maçın önüne geçti. Kadının Kosovalı olduğu ve adının da Marigona olduğu ortaya çıktı.

Güzelliğiyle büyüleyen kadın izleyici, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. 24 yaşındaki genç kadın Yunanistan'a taşınmış. Marigona'nın sosyal medyada aldığı yorumlardan birkaçı:



- "Marigona gerçek Kleopatra'dır.'' Arnavut güzelliği gibisi yok.''

- "Erkek arkadaşı için şimdiden üzülüyorum. Muhtemelen şu andan itibaren bekardır.''