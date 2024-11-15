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Uzmanlar kansere yol açan kahve türünü duyurdu! En sağlıklısı ise...

Norveç'te 20 yıl boyunca yürütülen ve 500.000 kişinin katıldığı uzun vadeli bir araştırma, filtre kahvenin sağlık açısından daha güvenli bir tercih olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, günde dört fincan filtre kahve tüketenlerin kalp sağlığına olumlu katkılar elde ettikleri belirlendi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 19:02 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 08:49
Uzmanlar kansere yol açan kahve türünü duyurdu! En sağlıklısı ise...

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Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, hazır kahve, içerdiği yüksek akrilamid miktarı nedeniyle bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırabilir. Akrilamid, yiyeceklerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle ortaya çıkan bir kimyasal olup, bu kimyasalın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BAŞLIK: UZMANLARDAN ÖNERİ: KANSERE YOL AÇAN KAHVE TÜRÜNE DİKKAT!

Uzmanlar, kahve tüketiminin sağlığımız üzerindeki etkilerini inceleyerek hangi kahve türlerinin sağlığa daha zararlı olabileceğini araştırdı. Özellikle hazır kahvenin içerdiği akrilamid maddesinin, belirli kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği belirtiliyor. Akrilamid, yiyeceklerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bir kimyasal olup, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır.

📊 ARAŞTIRMA BULGULARI

2013 yılında Polonya'da yapılan bir araştırma, hazır kahvenin, taze çekilmiş kahveye göre iki kat daha fazla akrilamid içerdiğini ortaya koydu. Ancak Kanada'daki McGill Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre, bu maddenin endişe verici seviyelere ulaşması için günde yaklaşık 10 fincan hazır kahve tüketmek gerekiyor. Hazır kahvenin akrilamid içeriğine rağmen, öğütülmüş kahveye kıyasla hücre hasarına karşı koruma sağlayan daha fazla antioksidan içerdiği de vurgulanıyor.

🍃 SAĞLIK DOSTU KAHVE TÜRLERİ

Sağlık açısından daha güvenli olduğu düşünülen kahve türleri arasında filtre kahve ve espresso ön plana çıkıyor. Araştırmalar, filtre kahvenin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösteriyor. Norveç'te yapılan bir çalışmada, günde dört fincan filtre kahve içmenin kalp sağlığına olumlu katkıları olduğu tespit edildi. Ayrıca, espresso bazlı içeceklerin, beyindeki Alzheimer hastalığına neden olabilecek toksik protein birikimlerini azalttığına dair bulgular elde edildi.

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