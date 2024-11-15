Uzmanlar kansere yol açan kahve türünü duyurdu! En sağlıklısı ise...

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, hazır kahve, içerdiği yüksek akrilamid miktarı nedeniyle bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırabilir. Akrilamid, yiyeceklerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle ortaya çıkan bir kimyasal olup, bu kimyasalın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor.
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☕ BAŞLIK: UZMANLARDAN ÖNERİ: KANSERE YOL AÇAN KAHVE TÜRÜNE DİKKAT!
Uzmanlar, kahve tüketiminin sağlığımız üzerindeki etkilerini inceleyerek hangi kahve türlerinin sağlığa daha zararlı olabileceğini araştırdı. Özellikle hazır kahvenin içerdiği akrilamid maddesinin, belirli kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği belirtiliyor. Akrilamid, yiyeceklerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bir kimyasal olup, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır.
📊 ARAŞTIRMA BULGULARI
2013 yılında Polonya'da yapılan bir araştırma, hazır kahvenin, taze çekilmiş kahveye göre iki kat daha fazla akrilamid içerdiğini ortaya koydu. Ancak Kanada'daki McGill Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre, bu maddenin endişe verici seviyelere ulaşması için günde yaklaşık 10 fincan hazır kahve tüketmek gerekiyor. Hazır kahvenin akrilamid içeriğine rağmen, öğütülmüş kahveye kıyasla hücre hasarına karşı koruma sağlayan daha fazla antioksidan içerdiği de vurgulanıyor.